Belarus topraklarına S-300 füze parçaları düştü

Belarus'un Ukrayna sınırındaki topraklarına S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü aktarıldı.

Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü.

Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup, olay yerinde çalışmalara başladı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili eldeki verilere göre, roketin yanlış yere uçtuğu veya uçan bir roketin Belarus hava savunma sistemlerince vurulmuş olabileceği kaydedildi.

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