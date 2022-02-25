Belaruslu muhalif lider Ukrayna’ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı.

ABD'NİN TEDBİRLERİ<br><br>ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak, Rusya'nın \"bağımsızlığını tanıdığını\" açıkladığı sözde yönetimlerle ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.<br><br>