Belçika İran'ın Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

"Bu nedenle bugün, rejim tarafından gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerini, keyfi gözaltıları, yıldırma girişimlerini ve barışçıl bir hareketi, demokrasi çağrısı yapan ve İranlı kadınlar ile erkeklerin daha iyi yaşama yönelik meşru özlemlerini dile getiren bir hareketi bastırmayı amaçlayan internet kesintilerini güçlü şekilde kınamak üzere İran’ın Brüksel Büyükelçisi’ni çağırdım."