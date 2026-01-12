Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Belçika İran'ın Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Belçika İran'ın Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

23:0312/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İran'ın Brüksel Büyükelçiliği
İran'ın Brüksel Büyükelçiliği

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'da gerçekleşen eylemler nedeniyle İran'ın Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Prevot yaptığı açıklamada, "İran'daki internet kesintilerini güçlü şekilde kınamak üzere İran’ın Brüksel Büyükelçisi’ni çağırdım." ifadesini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek, İran'ın Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, X hesabından İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İran'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını aktaran Prevot,
"Bu nedenle bugün, rejim tarafından gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerini, keyfi gözaltıları, yıldırma girişimlerini ve barışçıl bir hareketi, demokrasi çağrısı yapan ve İranlı kadınlar ile erkeklerin daha iyi yaşama yönelik meşru özlemlerini dile getiren bir hareketi bastırmayı amaçlayan internet kesintilerini güçlü şekilde kınamak üzere İran’ın Brüksel Büyükelçisi’ni çağırdım."
ifadesini kullandı.

Prevot, Avrupalı meslektaşlarıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, Belçika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımların görüşülmesine hazır olduğunu kaydetti.


İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.



#İran
#Protesto
#Dışişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari'de yarın okullar tatil mi 13 Ocak? Öğrenciler heyecanla bekliyordu: Valilik açıklaması geldi