Belçika İran'ın Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'da gerçekleşen eylemler nedeniyle İran'ın Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Prevot yaptığı açıklamada, "İran'daki internet kesintilerini güçlü şekilde kınamak üzere İran’ın Brüksel Büyükelçisi’ni çağırdım." ifadesini kullandı.
Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek, İran'ın Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.
Prevot, X hesabından İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Prevot, Avrupalı meslektaşlarıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, Belçika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımların görüşülmesine hazır olduğunu kaydetti.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.