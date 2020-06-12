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Dünya Belçikada sömürgeci Kral 2 Leopoldun bir heykeli daha tahrip edildi Siyahilerin hayatı önemlidir
AMERİKA

Belçika’da sömürgeci Kral 2. Leopold’un bir heykeli daha tahrip edildi: Siyahilerin hayatı önemlidir

Belçika’nın başkenti Brüksel’de sömürgeci Kral 2. Leopold’un heykeli tahrip edildi. Heykelin üzerine "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Katil", "Özür dileriz" yazıldı.

Haber Merkezi İHA
Heykelin üzerine 'özür dileriz' yazıldı.
Heykelin üzerine 'özür dileriz' yazıldı.

ABD’de 46 yaşındaki siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülkelerin sömürge tarihini gündeme getirdi. Belçika’nın sömürgeci kralı olarak bilinen Kral 2. Leopold’un heykellerine yönelik tepkiler şiddetini arttırıyor.

  • Sömürgeci kralın bu kez başkent Brüksel’de bulunan heykeli tahrip edildi. Kongo’daki katliamların sorumlusu olarak gösterilen Kral 2. Leopold’un Kraliyet Sarayı yakınlarındaki heykelinin üzerine "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Katil", "Özür dileriz" yazıldı.

İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
OYNAT 00:59
İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
İngiltere'de binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı. Protestocular, heykelin devrilmesinin ardından alkışlayarak, kutlama yaptı. Bazı protestocuların ise heykelin üstüne çıkarak, zıpladığı görüldü.

İki heykeli daha tahrip edilmişti

Sömürgeci 2. Leopold’un Anvers şehrindeki heykeli ise ırkçılık karşıtı protestolarda kırmızıya boyanarak ateşe verilmişti. 8 Haziran’da bulunduğu yerden kaldırılan heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve müzede sergileneceği bildirilmişti.

  • Gent kentinde ise Kral 2. Leopold’un kırmızıya boyanan heykeline "Nefes alamıyorum" yazılmıştı. Kral 2. Leopold’un ülkede bulunan heykellerinin kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

Kongo’da katliamlar yapmıştı

1865’ten 1909’a kadar Belçika Kralı olarak görev yapan Kral 2. Leopold, 44 yıl tahtta kaldı. Belçika’nın en uzun süre tahtta kalan kralı, tarihin en büyük toplu katliamlarından biriyle biliniyor.

Şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bin 800’lü yıllarda Belçika’nın sömürgesi olan Kongo’da Kral 2. Leopold döneminde gerçekleştirilen katliamlarda açlık, hastalık ve katliam nedeniyle nüfusta ciddi düşüş yaşanmıştı.

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