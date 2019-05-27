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Dünya Belçikadaki seçimlerde Türk kökenli 7 aday milletvekili seçildi
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AVRUPA

Belçika'daki seçimlerde Türk kökenli 7 aday milletvekili seçildi

Belçika'daki seçimlerde Türk kökenli 7 aday milletvekili seçildi

Belçika'da dün Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle birleştirilerek yapılan genel ve bölgesel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 2'si federal milletvekili olmak üzere Türk kökenli 7 aday parlamentolara girmeye hak kazandı. Türk kökenli 7 aday milletvekili seçildi.

Haber Merkezi AA
Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.
Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Valon Sosyalistler (PS) adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi.

  • Valon Sosyalistlerinin Hainaut listesinin altıncı sırasındaki Özlem Özen, Federal Parlamentoya seçilen diğer Türk kökenli aday oldu.

Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.

Bölge parlamentoları

Flaman Yeşiller'in (Groen) Anvers liste başı adayı ve Eş Başkanı Meryem Almacı, katıldığı bölge seçimlerinde Flaman Parlamentosunda yer almaya hak kazandı.

Brüksel Bölge Parlamentosunda ise Valon Sosyalistlerden (PS) Emin Özkara, Şevket Temiz, Hasan Koyuncu ve İbrahim Dönmez milletvekili olmayı başardı.

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