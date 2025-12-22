Belçika'dan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim planına tepki

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medyada İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planı onayına ilişkin açıklama yaptı. Prevot, "Belçika, tüm tarafların yararına olacak şekilde uluslararası hukuk ve barışın desteklenmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Belçika, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez ihlali olduğunu bildirdi.
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
"Yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak"
Prevot, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez ihlali olduğunu vurguladı.
İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı, Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.