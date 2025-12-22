Yeni Şafak
İsrail'in 'Mehmetçik' korkusu ankete yansıdı

İsrail'in 'Mehmetçik' korkusu ankete yansıdı

22/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
İsrail'de Türk askeri oylaması: Gazze'deki uluslararası güçte yer almalı mı?
İsrail'de Türk askeri oylaması: Gazze'deki uluslararası güçte yer almalı mı?

ABD Başkanı Trump'ın Türk askerinin Gazze'ye gönderilecek olan askeri güçte yer alması yönündeki ısrarı İsrail'i karıştırdı. Türkiye'nin bölgeye girmemesi için ABD ve Avrupa nezdinde tüm çabalarını sürdürürken İsrail yönetimine halktan da destek geldi: İsraillilerin yüzde 90'ı Türk askerini Gazze'de istemiyor.

ABD ile İsrail arasında "Türk askeri" krizi büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de oluşturulacak "Uluslararası İstikrar Gücü" içerisinde Türkiye'nin de aktif rol almasını isterken, bu talep Tel Aviv yönetiminde soğuk duş etkisine neden oldu.


NETANYAHU KESİN DİLLE REDDETTİ

Türkiye’nin Gazze’ye adım atmasından büyük endişe duyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın bu talebine kesin bir dille karşı çıktı. Türkiye'nin Hamas ile olan iş birliğini bahane eden İsrail yönetimi, Türk ordusunun Filistin topraklarına girmemesi ve Gazze'nin yeniden inşasında görev almaması için ABD ve Avrupa başkentlerinde yoğun bir çaba yürütüyor.


İSRAİL HALKINDA "TÜRK ASKERİ" KORKUSU

Bu görüş ayrılığı sürerken, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu, halkın nabzını tutan kritik bir anket hazırladı. İsrail kamuoyuna, "İsrail, Trump'ın Türk askerlerinin de Gazze'deki çok uluslu güçte görev yapması talebine onay vermeli mi yoksa karşı çıkmalı mı?" sorusu yöneltildi.




YÜZDE 90'I KARŞI ÇIKIYOR

Anket sonuçları, İsrail toplumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan komutasındaki bir Türk askeri gücünden ne denli rahatsız olduğunu rakamlarla ortaya koydu.

Kanal 14’te yayınlanan verilere göre;

Halkın %90'ı, Türk askerinin Gazze'de bulunmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

İsrail'in ABD'nin bu talebini kabul etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı sadece %7'de kaldı.

Katılımcıların %3'ü ise görüş belirtmedi.



