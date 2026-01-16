Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Belediye otobüsü banka binasına çarptı: Çok sayıda yaralı var

Belediye otobüsü banka binasına çarptı: Çok sayıda yaralı var

14:4616/01/2026, الجمعة
DHA
Sonraki haber
Güney Kore’de otobüs banka binasına çarptı
Güney Kore’de otobüs banka binasına çarptı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, bir belediye otobüsünün yoldan çıkarak banka binasına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazanın teknik bir arızadan mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seodaemun semtinde meydana gelen kazada, seyir halindeki belediye otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir banka şubesinin giriş katına çarparak durabildi.

Polis ve itfaiye yetkilileri, kazada otobüs şoförü, yolcular ve o sırada kaldırımda bulunan yayalar olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu, diğer 11 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın teknik bir arızadan mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.


#Güney kore
#otobüs
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
17.7 milyon emekliye ödenecek! Emekliye bayram müjdesi: İkramiye ödemeleri 5.000 TL mi olacak?