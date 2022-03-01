Dünya Beş günde 500 bin mülteci Afrikalılara kapıyı kapattılar
AVRUPA

Beş günde 500 bin mülteci: Afrikalılara kapıyı kapattılar

Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı savaş, Ukrayna’da insani drama yol açtı. BM, 500 binden fazla Ukraynalının bombalardan kaçarak ülkeyi terk ettiğini ve komşu ülkelere sığındığını duyurdu. Bu sayıdan çok daha fazlası ise yaşadığı ev ve şehirden ayrılmak zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beş günde 500 bin mülteci: Afrikalılara kapıyı kapattılar
Irkçılığa maruz kalan Afrika kökenli mülteciler sınırdan geri çevrildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal emri sonrası Rus ordusunun saldırılarında beşinci gün geride kalırken, yüz binlerce Ukraynalı hayatta kalmak için Avrupa ülkelerinin kapısına dayandı. Savaşın yıkıcı etkisinin hissedildiği kıtada, Ukrayna ile ilgili mülteci raporu yayınlayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, yaşanan insani dramı gözler önüne serdi. Raporda, 500 binden fazla Ukraynalının ülkeden ayrılarak mülteci konumuna düştüğü belirtildi. BM’ye göre en fazla mülteciye Polonya’nın kapılarını açtığı ifade edilirken, Ukrayna’nın en büyük sınır komşusu Belarus’un ise en az mülteci kabul eden ülke olduğu kaydedildi. Ayrıca Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın saldırılarında 14’ü çocuk 352 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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14’Ü ÇOCUK 352 SİVİL ÖLDÜ

  • BM İnsan Hakları Konseyi’nin 49’uncu oturumu İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde başlarken, oturumun açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, mültecilerin yanı sıra çok daha fazla Ukraynalının ülke içinde yerinden edildiğini kaydetti. Ayrıca Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Rusya’nın saldırıları sonucu 14’ü çocuk 352 sivil yaşamını yitirdi. Bakanlık, 116’sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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EN FAZLA POLONYA EN AZ BELARUS

Polonya, 281 bin kişiyle şu ana kadar en fazla mülteci kabul eden ülke oldu. Polonya’yı 84 bin 586 kişiyle Macaristan takip ederken, Romanya 70 bin 803 kişi, Moldova 36 bin 398 kişi, Slovakya 25 bin 935 kişi kabul etti. Ukrayna’nın en büyük sınır komşusu olan Belarus ise sadece 263 Ukraynalıyı sınırdan içeri aldı. Raporda diğer Avrupa ülkelerinin 37 binden fazla kişiye kapılarını açtığı ifade edildi.

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Sınırda ırkçı muamele

  • Ukraynalı mültecilere sınırlarını açan Avrupa devletleri, Ukrayna’da bulunan Afrika kökenlilere yönelik ırkçı muamelede bulundu. Afrikalıların kimi sınır kapısından geri çevrilirken, kimi de sözlü tacize uğradı. Afrikalılar, Twitter’dan başlattıkları “AfricansinUkraine” etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları olayları anlatırken, Ganalı Akwesi Ebenezer, “Sınırda çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Bize ‘Ülkenize dönün ve köle olmaya devam edin’ dediler” sözleriyle yaşadığı kötü tecrübeyi anlattı. Afrika kökenliler, pasaport kontrolünde en sona bırakılırken, bazı göçmenler ise bindikleri otobüsten ‘Siyahlara hayır’ bağırışları arasında atıldıklarını ve bombaların altında kaderlerine terk edildiklerini kaydetti. Polonya sınırında çekilen görüntülerde de, Ukraynalıların hiçbir zorlukla karşılaşmamasına karşı, Polonya ordusunun siyahi göçmenlere silah çektiği ve geçişlerine izin vermediği görüldü.

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Charlie D’Agata (Sol) - David Sakvarelidse (Sağ üst) - Lucy Watson (Sağ alt)
Charlie D’Agata (Sol) - David Sakvarelidse (Sağ üst) - Lucy Watson (Sağ alt)

“Bunlar Hristiyan Avrupalı, Suriyeli mülteci değil!”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 5. gün geride kalırken, Batı medyasının yaşanan savaşla ilgili ırkçı söylemleri sosyal medyada infiale neden oldu. ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D’Agata canlı yayında “Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent” ifadelerini kullandı. ITV News muhabiri Lucy Watson da canlı yayında “Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa” ifadelerini kullandı. BBC’ye konuşan Ukrayna’nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze, “Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum” derken, Fransız kanalı BFM TV’de konuşan başka bir yorumcu, “Putin’in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalılardan bahsediyoruz” dedi. NBC News muhabiri Kelly Cobiella ise canlı yayında “Bunlar Suriye’den gelen mülteciler değil, bunlar Ukrayna’dan gelen mülteciler. Hristiyanlar, beyazlar, birbirlerine çok benziyorlar" ifadelerini kullandı.

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