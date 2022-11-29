Dünya Beyaz kağıtla kovid protestosu Çindeki sıkı tedbirler halkı bunalttı
ASYA

Beyaz kâğıtla kovid protestosu: Çin'deki sıkı tedbirler halkı bunalttı

Çin’de kovid nedeniyle alınan sıkı tedbirlerle bunalan halkın protestoları üniversite kampüslerine de sıçradı. Şanghay ile Pekin sokaklarında ve kampüslerdeki protestolarda eylemcilerin ellerindeki boş beyaz kağıtlar dikkat çekti. Beyaz kağıtlar, pankart ve slogan yasaklarına tepkiyi temsil ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz kâğıtla kovid protestosu: Çindeki sıkı tedbirler halkı bunalttı
​Çin’de kovid nedeniyle alınan sıkı tedbirlerle bunalan halkın protestoları üniversite kampüslerine de sıçradı.

Çin’de birden fazla şehrin sokaklarında ve üniversite kampüslerinde başlayan kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoların sembolü ‘boş beyaz kağıtlar’ oldu. Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olan ve ağır tedbirleri neredeyse üç yıldır hafifletmeye Çin’de üç gündür katı kısıtlamalar protesto ediliyor. Şanghay, Pekin gibi büyük şehirlerin sokaklarında ve üniversite kampüslerinde yapılan protestolarda eylemcilerin ellerindeki boş beyaz kağıtlar dikkati çekti. Boş beyaz kağıtların 2020 yılında Hong Kong’da baskıcı ulusal güvenlik yasasına karşı yapılan protestolarda da görüldüğü belirtilirken boş kağıdın anlamının yönetimin slogan ve pankartlara yönelik koyduğu yasağı vurguladığı belirtildi.

BBC’nin Çin muhabiri Stephen McDonell, boş kağıdın bir anlamının da “Beni boş bir beyaz kağıt tuttuğum için gözaltına mı alacaksınız?” olduğunu söyledi.

Koronavirüs kabusu Çin'de yeniden hortladı
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Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti.
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VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer.
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‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı.
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Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var.
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VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde:
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1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor.
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DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu.
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