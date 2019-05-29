Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Beyaz Saraydan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan'ın Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."

Erdoğan Trump ile görüştü
DÜNYA
Erdoğan Trump ile görüştü
566 yıldıracısını atamadılar

566 yıldır
acısını atamadılar

​Erdoğan, İstanbul fethinin kutlandığı programda konuştu.
Trumpa S-400 teklifi

Trump'a S-400 teklifi

Erdoğan-Trump telefonda görüştü.
Baküde dev final

Bakü'de dev final

Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buluyor.
Hakurk'ta iki şehit

Hakurk'ta iki şehit

EYP saldırısında yaralanan askerlerimiz şehit düştü.
Rusya<br>dosyası kapandı

Rusya
dosyası kapandı

Özel Yetkili Savcı Mueller, görevinden istifa etti.
Kritik hedefler vuruldu

Kritik hedefler vuruldu

​Pençe harekatıyla koordineli olarak, PKK hedefleri imha edildi.
'Pençe'de bir ilk:<br>Bora füzesi sahnede

'Pençe'de bir ilk:
Bora füzesi sahnede

ABD-Rusya-Suriye ve Irak'a bora üzerinden ne mesaj verildi?

Girilmedik mağara kalmayacak

Girilmedik mağara kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatının amacını açıkladı.

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

FETÖ elebaşı Gülen'e 'mehdi' demişti.

Bayram trafiğinin <br>haritası çıkarıldı

Bayram trafiğinin
haritası çıkarıldı

​Bu haritaya bakmadan yola çıkanlar pişman olabilir.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

AB'nin Türkiye ilerleme raporuna Türkiye'den ilk tepki geldi.
Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

​Turistik Doğu Ekspresi'ne klip hazırlandı.
27 polis<br>merkezi kurulacak

27 polis
merkezi kurulacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Eski emniyet müdürüne hapis

Eski emniyet müdürüne hapis

'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında karar açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.