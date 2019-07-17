Dünya Beyaz Saraydan F-35 açıklaması S-400ler imkansız kılıyor
AMERİKA

Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması

Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması: S-400'ler imkansız kılıyor

Beyaz Saray, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 programına ilişkin "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, F-35 programına olan katılımını imkansız kılıyor" açıklamasını yaptı. Kısa süre sonra Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin F-35 programındaki durumunu askıya aldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 savaş uçağı.
F-35 savaş uçağı.

Beyaz Saray, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 programına ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerinin satın almasının NATO'daki müşterek çalışmalara zarar vereceği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, F-35 programına olan katılımını imkansız kılıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "F-35'ler gelişmiş yeteneklerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz.
  • Türkiye, meşru hava savunma ihtiyacını karşılamak için ABD ile birlikte aktif olarak çalışıyor.
  • Türkiye'ye teklifte bulunduk
  • ABD yönetimi olarak Patriot hava savunma sistemini taşımak için Türkiye'ye birçok teklifte bulunduk.
  • NATO taahhüdünü baltalıyor
  • Türkiye, 65 yıldan bu yana güvenilir ortak olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşmak için birbirine verdiği taahhüdü baltalıyor."

Pentagon'dan açıklama

Pentagon, Türkiye'nin F-35 proje ortaklığını askıya alındığını duyurdu.
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