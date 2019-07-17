Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması: S-400'ler imkansız kılıyor Beyaz Saray, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 programına ilişkin "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, F-35 programına olan katılımını imkansız kılıyor" açıklamasını yaptı. Kısa süre sonra Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin F-35 programındaki durumunu askıya aldığını duyurdu.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2019, 21:25 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019, 22:10 Yeni Şafak