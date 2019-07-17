Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması: S-400'ler imkansız kılıyor

Beyaz Saray, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 programına ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerinin satın almasının NATO'daki müşterek çalışmalara zarar vereceği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, F-35 programına olan katılımını imkansız kılıyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "F-35'ler gelişmiş yeteneklerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz.
- Türkiye, meşru hava savunma ihtiyacını karşılamak için ABD ile birlikte aktif olarak çalışıyor.
- Türkiye'ye teklifte bulunduk
- ABD yönetimi olarak Patriot hava savunma sistemini taşımak için Türkiye'ye birçok teklifte bulunduk.
- NATO taahhüdünü baltalıyor
- Türkiye, 65 yıldan bu yana güvenilir ortak olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşmak için birbirine verdiği taahhüdü baltalıyor."
Pentagon'dan açıklama
Pentagon, Türkiye'nin F-35 proje ortaklığını askıya alındığını duyurdu.