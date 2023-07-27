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Dünya

Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda yavaş ilerlediğini hatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de bu konuda aynı fikirde olduğunu vurguladı. Kirby, Ukrayna'ya talep edilen bütün yardımları yaptıklarını ve bu yardımların devam edeceğini bildirdi.

12:43 . 27/07/2023 Perşembe
AA
John Kirby

John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının durma noktasında olmadığını ancak yeteri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi.


Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Bir gazetecinin
"Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının yavaş ilerlediğini düşünüyor musunuz?"
sorusuna Kirby,
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sürecin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi. İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar."
yanıtını verdi.

ABD'nin bu konuda pozisyon almayacağını belirten Kirby,
"Ancak Ukrayna ilerleme kaydediyor. Bu bir duraklama değil."
yorumunu yaptı.

Kirby, Ukrayna'ya bugüne kadar talep edilen yardımları yaptıklarını ifade ederek Washington'ın Ukrayna'nın karşı saldırı için tüm ihtiyaçlarını sağlamaya devam edeceğini vurguladı.


Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldığını belirtmiş, karşı saldırının ise henüz yeni başladığını ve birkaç ayda şekilleneceğini kaydetmişti.


#Beyaz Saray
#Ukrayna
#Savaş
#John Kirby
43 dakika önce
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