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Biden duyurdu: Anlaşma sağlanırsa İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

NBC'de röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla katil İsrail’in Ramazan ayı boyunca Gazze'ye saldırısını durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

09:11 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:25 - 27/02/2024 Salı
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Biden
Biden
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana
Gazze
'ye saldırıları sürerken Hamas ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda,
"Anlaşma sağlanırsa İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak"
açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın kapsamı ne?


Paris’teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek.


Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.


Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak.


İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.


Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek.


Taslak ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içeriyor.



#İsrail
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#Biden
27 dakika önce
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