Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Biden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını 'acımasız' olarak nitelendirdi

Biden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını 'acımasız' olarak nitelendirdi

07:5926/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji şebekelerine yönelik saldırısını kınadı.
Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji şebekelerine yönelik saldırısını kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği son saldırıyı "acımasız" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı.

Biden, açıklamasında,
"Bu acımasız saldırının amacı, kış aylarında Ukrayna halkının ısınma ve elektriğe erişimini kesmek ve ülkenin enerji şebekesinin güvenliğini tehlikeye atmak."
değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi."
ifadesini kullanmıştı.
#ABD
#Joe Biden
#Rusya
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enbiya Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Meali ve Fazileti