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Dünya Bidendan Ukraynaya 33 milyar dolar ek fon
AVRUPA

Biden'dan Ukrayna'ya 33 milyar dolar ek fon

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongreden 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı. Biden, ayrıca yaptırım listesindeki Rus oligarkların el konulan mal varlıklarının Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongreden yetki talebinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bidendan Ukraynaya 33 milyar dolar ek fon
ABD Başkanı Biden

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik yardımlar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı 2 aydır büyük bir mücadele verdiğini ve bunun bedelinin ucuz olmadığını belirten Biden, bu konuda bugün Kongreye yeni talepler gönderdiğini belirtti.

Biden, Kongrenin daha önce Ukrayna'ya yardımlar için onayladığı fonun tükendiğine işaret ederek bugün Kongreden 20,4 milyarı askeri, 8,5 milyarı ekonomik, 3 milyarı insani, 500 milyonu gıda üretimi yardımı olmak üzere toplam 33 milyar dolar ek fon talebinde bulunduğunu aktardı.

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Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi için de Kongreye bir paket gönderdiklerini belirten Biden, "Oligarklar, Rus siyasi yozlaşmasının bir parçası. Bunlar kötü insanlar. Onların lüks evlerine, yatlarına ve diğer mal varlıklarına el koyacağız. Kongrenin yetkisiyle, oligarkların el konulduktan sonra satılan mal varlıklarından elde edilen fonlar Ukrayna'ya yardımda kullanılabilir." dedi.

Biden, Rusya'nın şu anda enerji sektörünü de diğer ülkelere karşı silah olarak kullandığına dikkati çekerek "Rusya'nın yaptırımlardan kurtulmak için diğer ülkeleri yıldırmasına ve onlara şantaj yapmasına izin vermeyeceğiz. Rusya'nın, saldırılarının sonuçlarından kaçmak için benzin ve gazı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Güney Kore, Japonya, Katar ve diğer ülkelerle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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"Hiç kimse, nükleer silahların kullanılmasına ya da kullanılma ihtimaline yönelik boş yorumlarda bulunmamalıdır"

Ukrayna'daki savaşı kışkırtan tarafın Rusya olduğunun altını çizen Biden, "Putin, tıpkı bu savaşı başlatma kararı verdiği gibi, bu savaşı bitirme kararı da verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'nın nükleer silahlar konusunda yaptığı açıklamalar konusunda ise "Hiç kimse, nükleer silahların kullanılmasına ya da kullanılma ihtimaline yönelik boş yorumlarda bulunmamalıdır. Bu, sorumsuzca olur." görüşünü paylaştı.

Biden resesyon konusunda endişeli değil

Biden, ocak-mart dönemine ait gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisinde ekonominin küçülme göstermesine ilişkin "Resesyon konusunda endişeli değilim." dedi.

Ekonominin istihdam rakamları konusunda 1970'den bu yana en iyi konumda olduğunu belirten Biden, birçok konuda ekonominin güçlendiğini savundu.

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