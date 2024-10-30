Bir damla su bir köyde hayatı nasıl değiştirir?





İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2009 yılından bu yana Afrika’daki su kuyusu, eğitim, insani yardım ve perma kültür çalışmalarıyla hayatlara umut, kurak alanlara yeşillik katarken, özellikle Burkina Faso’da hayata geçirdiği Örnek Köy Projesi ile insanların yaşamlarına üretim ve hareket kattı.

İDDEF’in uygulamaya aldığı Örnek Köy projesi ile yapılan medrese, mescit, su kuyusu, güneş paneli ile elektrik sağlanması ve tarım çalışmalarıyla bölgede eğitim ve zirai kalkınma hareketi başlarken, hayırseverlerin desteğiyle ekilen sebze tohumları ve meyve fidanları büyüyüp bölgeyi yeşile bürüyor. Bir damla suyla başlayan hikayenin üretimle bereketlenmesi ayrıca Burkina Faso’dan Gazze’ye dahi umut oldu. Mango bahçesinde yetişen ürünlerin satışıyla elde edilen gelir Ümmetin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olması ümidiyle Gazze’deki yardım çalışmaları için bağışlandı.

Açılan su kuyuları içme için kullanıldığı gibi tarımsal sulama ile bölgeye zenginlik katarken, Burkina Faso’nun çeşitli bölgelerindeki Örnek Köy projeleriyle dikimi gerçekleşen mango, muz ve limon fidanları ağaç olup meyve verirken, tohum olarak ekilen soğan, marul, lahana ve mısır gibi sebzeler de tüketiliyor. Aynı zamanda üretim fazlasının satışı yapılarak ekonomiye katkı sağlıyor.



