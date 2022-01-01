Bir katliam yılı daha bitti: Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi

Geride bıraktığımız 2021, Suriyeli masum sivillerin yine katledildiği, yerlerinden edildiği, hayatlarını hapiste geçirdiği bir yıl oldu. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) 2021 yılına ilişkin bir rapor hazırladı. Ülkede özellikle ev, okul, hastane, pazar yeri, ticari tesis ve kamu merkezleri gibi sivillerin bulunduğu yerler hedef alındı. SNHR, katliamların 19'unu belgeledi. Suriye genelindeki saldırılarda 299’u çocuk, 211’i kadın 1271 sivil hayatını kaybetti. Tutuklamaların hız kesmediği ülkede rejim güçleri tarafından 2 bin 218 kişi tutuklandı, bunlardan 104’ü işkencede öldü.

EN ÇOK İDLİB VURULDU

Suriye Sivil Savunması ise şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye’nin kuzeyiyle ilgili ayrıntılı bir rapora imza attı. Bölgede en çok İdlib’in hedef alındığı, rejim tarafından 1300’den fazla saldırı düzenlendiği belirtildi. 1000 top mermisi ve 700’den fazla füze atılan İdlib’de 65’i çocuk 225 sivil öldürüldü. Hayatta kalanlar içinse yaşam hiç kolay olmadı. Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kamplarında 2021 yılında 150 yangın çıktı. Suriye Sivil Savunma medya ofisi üyesi Firas el-Halife, yangınlarda 9’u çocuk, 2’si kadın 21 kişinin can verdiğini, 225 sivilin de yaralandığını bildirdi.

390 bin kişi öldü

Suriye’deki savaşın 10 yıllık bilançosu açıklanmış, 387 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, savaş yüzünden 5,6 milyon kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı vurgulanmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de 10 yılda 100 bine yakın mahkumun cezaevlerinde işkence yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GÜNDEM Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk bakışıyla yürek burktu