Bir şehidin son notları

Terör devleti İsrail, Gazze’deki saldırılarını aralıksız sürdürürken, Gazzeli gençler kanının son damlasına kadar vatan mücadelesi vermeye devam ediyor. Gazze’nin kuzeyini insansızlaştırmak için vahşi bir savaş yürüten İsrail ordusu; burada tanklar, savaş uçakları ve İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA), önüne gelene ateş açıyor. Terör devleti, bölgedeki son katliamlarından birini 25 Aralık Çarşamba günü yaptı, 7 Kassam Tugayları savaşçısını kuzeydeki Beyt Lahiya’da bulundukları bir evde İHA saldırısıyla şehit etti.





7 GENÇ ŞEHİT OLDU

Yıkık haldeki evde 7 Kassam savaşçısı şehit oldu. 7 genç savaşçıdan biri olan Ömer Cihad Hamdune de doğup büyüdüğü Beyt Lahiya’yı savunurken şehit oldu. Kur’an-ı Kerim hafızı ve mühendislik bölümü mezunu olan genç Ömer, Gazze’ye yönelik işgal başlar başlamaz kendini cephe hattında buldu. 23 yaşındaki Ömer, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu sonrası nişanlanmış ve anne-babasıyla yaşıyordu. Gençliğinin baharındaki Hamdune’nin vurulmasının ardından cebinden çıkan notlar, Gazze’deki mücadelenin nasıl bir ahlak, duygu, adanmışlık ve motivasyonla verildiğini de gözler önüne serdi. Gizlilik gereği telefon kullanmayan Hamdune, cephede belli aralıklarla not alıyordu ve şehadetinin ardından cephedeki arkadaşları bu notları ailesine ulaştırdı. Ömer’in abisi Cemal Hamdune bu notları, Gazze’den Yeni Şafak’la paylaştı.





CEBİMDEKİ PARAYI FAKİRLERE DAĞITIN

Hamdune, notlarını cephede küçük not kâğıtlarına alıyordu. Şehadeti halinde tanınması için künyesini yazdığı sarı bir kâğıda aldığı notta şunlar yazıyordu: “Ömer Cihad Hamdune, Beyt Lahiya, Şeyma Caddesi, Abbas Kavşağı. Tüm ailem güneydedir. Bu kâğıdı bulanlar cebimdeki parayı fakirlere dağıtsın, bu emanetimdir.”





ALLAH BİZİ FİRDEVS EHLİNDEN KILSIN

Hamdune’nin bir defter kâğıdına aldığı notta, “Allah’ın bize sabır ve sebat ecrini vermesini dilerim, bizi şehitlerden seçerek Firdevs Cenneti ehlinden kılmasını temenni ederim” diyor ve notu Tevbe Suresi 51. ayetiyle bitiriyor: “Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir.”

“Günlük Vird (ödev)” başlığını taşıyan notlardan birinde Hamdune, okuduğu Mâide ve En’am surelerini yazmış. Hamdune, kâğıdın alt kısmına ise “Yeryüzü bize dar geldi, genişlik sendendir Rabbim” ifadelerini kaleme almış.





KUZEYDEN ÇIKMAM HAYIRLIYSA…

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzey bölgesindeki kuşatmasını artırmasının ardından, kuzeyde kalmak ve güneye gitmek arasında yaşadığı ikilemi Hamdune şöyle not almış: “Allah’ım eğer Gazze’ye (şehir merkezi) bir yağmur sırasında (bulutlu hava kaynaklı İsrail uçaklarının hedef seçememesiyle) çıkışım dinim ve dünyam için şerliyse beni bu düşünceden uzaklaştır. Benim için hangisi hayırlıysa onu seç. Amin.”





10 GÜN ÖNCEKİ OKUL KATLİAMINI DA YAZMIŞ

Ömer Hamdune’nin yazdıkları arasında şehadetinden 10 gün önce gerçekleşen bir İsrail katliamı sonrası tuttuğu notlar da yer alıyor. 15 Aralık’ta en az 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği kuzeydeki Halil el-Uveyda okuluna yönelik saldırıya ilişkin Hamdune, cebindeki kâğıda şunları karalamıştı: “Pazar gecesi 02:15, savaşta şahit olduğumuz en zor günlerden biriydi; İsrail savaş uçakları, helikopterler ve 9 tane tank geldi. Düşman okula saldırmaya başladı.”



