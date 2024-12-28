Hastane katliamı: İsrail 24 saatte 65 kişiyi öldürdü

Terör devleti İsrail, kuzey Gazze’de faaliyet gösteren son hastanelerden Kemal Advan ve çevresine bomba yağdırdı. Saldırılarda 5’i sağlık çalışanı 50 kişi hayatını kaybetti. İşgalci güç, hastanenin boşaltılmasını istiyor. Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir apartmanı vuran İsrail, 15 kişiyi şehit etti. El Avda Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda ise 6 sağlık çalışanı yaralandı. Terör devletinin Gazze’nin kuzeyine 3 aydır sürdürdüğü kara saldırısında 4 bin 800 kişinin öldüğü açıklandı.





CENAZELER SOKAKLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi. İsrail'in devam eden hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere 50 kişinin yaşamını yitirdiği, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınında öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı ifade edildi.





HASTANEYİ BOŞALTMALARINI İSTEDİ

WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi’ni kuşattı. İsrail ordusu, hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'den personeli ve yaralıları dışarı çıkarmasını istedi. Bunun için süre veren İsrail askerlerinin, daha sonra hastaneye baskın düzenleyeceği belirtildi. Hastane yönetimi ile iletişimin kesildiğini ifade eden yerel kaynaklar, İsrail'in baskına hazırlandığı Kemal Advan Hastanesi'nde 350 sağlık personeli ile yaralının olduğu bilgisini verdi.





EL AVDE DE VURULDU

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında El-Avde Hastanesi müdürü ve 6 sağlık personeli de yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu çok sayıda patlayıcı taşıyan robotunu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi’nin çevresinde patlattı. Saldırılar sonucu El-Avde Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Saliha ile 6 sağlık personeli orta ve hafif derecede yaralandı. Patlamalar, hastanenin bazı kısımlarında hasara yol açtı.





SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyi ve güneyinde iki evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde Hethet ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen haberde, 40 kişinin ise hala enkaz altında olduğu dile getirildi. WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra mahallesinde Eslim ailesinin evini bombalaması sonucu ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.





3 AYDA 4 BİN 800 ÖLÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 3 aydır düzenlediği saldırılarda, en az 4 bin 800 Filistinlinin öldüğü ya da kaybolduğu, 12 bin 500 kişinin yaralandığı ve 1900 kişinin de alıkonulduğu bildirildi. Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Sevabite, uluslararası topluma, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere karşı uygulanan "soykırımı durdurmak için acil müdahale" çağrısını yineledi. İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinliyi öldürdü, 107 bin 940 kişiyi yaraladı.



