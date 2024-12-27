İsrail Filistinli sanatçıyı katletti

Al-Faranji yazılarında Filistinlilerin acı ve mücadelelerini derin bir şekilde yansıtmasıyla biliniyordu. Al-Faranji ve eşinin vefatı, yerel Filistin medyası ve Al Jazeera muhabirleri tarafından doğrulandı. Hava saldırısında, Nuseyrat mülteci kampındaki evlerinin hedef aldığı bildirildi.

Walaa al-Faranji, 97 bin takipçisi olan Instagram hesabında İsrail saldırısı altındaki hayatından kesitler paylaşıyordu. Walaa al-Faranji ayrıca, “Fashion Room by Walaa” adlı bir markaya sahipti ve tasarım elbiseler satıyordu. Paylaşımlarının çoğunda, geleneksel Filistin nakışı olarak bilinen tatreez desenli kıyafetler giyiyor ve özgün projelerini sergiliyordu. Ölümünden sonra birçok kişi, al-Faranji’nin İsrail bombardımanları sırasında Filistinlilerin karşılaştığı zorlukları anlattığı bir videosunu yeniden paylaştı.Videoda şu sözler yer alıyordu: “… Bildiğim tek şey, 7 Ekim’den beri sürekli kaçıyoruz; yerimizden edildik, tıbbi yardım arıyoruz, bombalardan kaçıyoruz, otururken bile kaçıyormuşuz gibi hissediyoruz.”