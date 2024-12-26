Gazzelilerin sığındığı çadırlarda bir haftada 3 çocuk soğuktan öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu gerçekleştirmeye devam ettiği Gazze Şeridi'nde, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlarda bir hafta içinde 3 çocuk soğuktan öldü.
İsrail'in bombardıman ve zorla aç ve susuz bırakma politikasıyla yerinden ettiği Filistinliler, sıkışın gelmesiyle etkisini gösteren aşırı soğuk hava şartlarında derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.
El Mevasi bölgesine sığınan ve çadırlarda kalan Filistinliler, aşırı soğuk hava yüzünden kemik ağrısı ve burun kanaması vakalarının yaşandığını anlattı.
Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.