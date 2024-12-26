Gazzelilerin sığındığı çadırlarda bir haftada 3 çocuk soğuktan öldü

"Yerinden edilenlerin sığındığı çadırlarda aşırı soğuklar nedeniyle şimdiden 3 çocuk hayatını kaybetti ve daha kışın ilk günlerindeyiz"

"Yerinden edilenlerin sığındığı çadırlarda aşırı soğuklar nedeniyle şimdiden 3 çocuk hayatını kaybetti ve daha kışın ilk günlerindeyiz"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

İsrail'in bombardıman ve zorla aç ve susuz bırakma politikasıyla yerinden ettiği Filistinliler, sıkışın gelmesiyle etkisini gösteren aşırı soğuk hava şartlarında derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.