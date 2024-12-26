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Katil İsrail gazetecileri hedef aldı: Canlı yayın aracına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail gazetecileri hedef aldı: Canlı yayın aracına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

08:3526/12/2024, Perşembe
AA
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İsrail'in Gazze'de El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'de El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen gazeteci sayısı 201'e çıktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

  • Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edildi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve suikasta uğratmasının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bu iğrenç ve vahşi suçun işlenmesinden" tamamen İsrail ve soykırım suçuna iştirak eden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma, uluslararası örgütlere ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik ve medya çalışmalarıyla ilgili örgütlere İsrail'in suçlarını kınamaları, onu caydırmaları, devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılamaları ve İsrailli suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca soykırım suçunu durdurmak, Filistin'de ve özelde Gazze Şeridi'nde gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak, onları öldürme ve suikast suçunu durdurmak için İsrail'e ciddi ve etkili baskı uygulamaları talep edildi.

#İsrail
#Gazze
#Nusayrat Mülteci Kampı
#El-Kuds el-Yevm

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