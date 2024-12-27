Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan küstah çıkış: Suriye'deki işgale azınlıkları bahane etti

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan küstah çıkış: Suriye'deki işgale azınlıkları bahane etti

Semih Kara
15:0427/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'deki işgali meşrulaştırma çabası içine girdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'deki işgali meşrulaştırma çabası içine girdi.

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı, Suriye'deki işgali 'azınlıkları koruma bahanesiyle' yürüttüklerini söyledi.

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Saar,
İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine
ve gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail tankları, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde.

"Erdoğan Kürtleri tehdit ediyor"

Bakan Saar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri olduğunu" öne sürerek Suriye'deki azınlıkları korumanın uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.


Terörist İsrail'in Dışişleri bakanı Gideon Saar.

Alevileri bahane edip işgali meşru gösterdi

Suriye'deki etnik, dini ve mezhebi çeşitliliği İsrail'in işgaline bahane edinen Saar, "Şu anda Alevilerle çatışmalar, Hristiyanlara yönelik tacizler ve Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik tehditler var." dedi.


Şam'ın güneyini işgal etmişti

Esed rejiminin düşmesini fırsat bilen İşgalci İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştı.

#azınlıklar
#Gideon Saar
#Kürtler
#suriye
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER! Açıklama geldi: Kademeli emeklilik çıkacak mı, onaylanacak mı?