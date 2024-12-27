İsrail Dışişleri Bakanı'ndan küstah çıkış: Suriye'deki işgale azınlıkları bahane etti

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Saar, İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine ve gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.





İsrail tankları, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde.





"Erdoğan Kürtleri tehdit ediyor"

Bakan Saar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri olduğunu" öne sürerek Suriye'deki azınlıkları korumanın uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.





Terörist İsrail'in Dışişleri bakanı Gideon Saar.





Alevileri bahane edip işgali meşru gösterdi

Suriye'deki etnik, dini ve mezhebi çeşitliliği İsrail'in işgaline bahane edinen Saar, "Şu anda Alevilerle çatışmalar, Hristiyanlara yönelik tacizler ve Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik tehditler var." dedi.





Şam'ın güneyini işgal etmişti