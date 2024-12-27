İsrail Dışişleri Bakanı'ndan küstah çıkış: Suriye'deki işgale azınlıkları bahane etti

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı, Suriye'deki işgali 'azınlıkları koruma bahanesiyle' yürüttüklerini söyledi.
"Erdoğan Kürtleri tehdit ediyor"
Bakan Saar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri olduğunu" öne sürerek Suriye'deki azınlıkları korumanın uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Alevileri bahane edip işgali meşru gösterdi
Suriye'deki etnik, dini ve mezhebi çeşitliliği İsrail'in işgaline bahane edinen Saar, "Şu anda Alevilerle çatışmalar, Hristiyanlara yönelik tacizler ve Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik tehditler var." dedi.
Şam'ın güneyini işgal etmişti
Esed rejiminin düşmesini fırsat bilen İşgalci İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştı.