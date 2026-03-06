Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Bir ülkede daha 16 yaş altına sosyal medya kullanım yasaklandı

Bir ülkede daha 16 yaş altına sosyal medya kullanım yasaklandı

13:106/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak isteyen bir hükümet daha düğmeye bastı.
Çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak isteyen bir hükümet daha düğmeye bastı.

Endonezya'da hükümet, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı aldı.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.

Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin, "Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.



#çocuklar
#Endonezya
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?