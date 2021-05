Black Lives Matter haraketinden Filistin'e destek

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına dünyanın birçok noktasından tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'deki Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) haraketi, İsrail'in şiddetine tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı paylaştı.

Hareketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siyah Yaşamlar Önemlidir, Filistinlilerle dayanışma içindedir. Biz yerleşimci sömürgeciliğine her şekliyle son vermeye kararlı bir hareketiz ve Filistin'in kurtuluşunu savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Black Lives Matter stands in solidarity with Palestinians. We are a movement committed to ending settler colonialism in all forms and will continue to advocate for Palestinian liberation. ( always have. And always will be ). #freepalestine REKLAM May 17, 2021