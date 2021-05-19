Dünya Black Lives Matter haraketinden Filistine destek
AMERİKA

Black Lives Matter haraketinden Filistin'e destek

ABD'de ırkçılığa karşı kurulan ve George Floyd cinayetinin ardından ülke çapında düzenlenen protestoların başını çeken Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) haraketi Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Hareketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filistinlilerin kurtuluşunu savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Black Lives Matter haraketinden Filistine destek
Black Lives Matter

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına dünyanın birçok noktasından tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'deki Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) haraketi, İsrail'in şiddetine tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı paylaştı.

Hareketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siyah Yaşamlar Önemlidir, Filistinlilerle dayanışma içindedir. Biz yerleşimci sömürgeciliğine her şekliyle son vermeye kararlı bir hareketiz ve Filistin'in kurtuluşunu savunmaya devam edeceğiz" denildi.


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Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
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Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepki göstermek isteyen binlerce kişi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sokaklara döküldü. Protesto yürüyüşleri Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa ve İsveç'te sürdü.
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