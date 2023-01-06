Dünya BM Elon Musk yönetimindeki Twitterda ırkçı söylemin arttığını belitti
AMERİKA

BM Elon Musk yönetimindeki Twitter'da ırkçı söylemin arttığını belitti

Birleşmişler Milletler, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter'da "ırkçı terminoloji kullanımı"nın artmasını kınayarak, bu platformda Afrika kökenlilere karşı kullanılan nefret ifadeleri karşısında "daha derin sosyal medya hesap verebilirliğine" yönelik ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Elon Musk yönetimindeki Twitterda ırkçı söylemin arttığını belitti
Elon Musk.

BM, Musk'ın satın almasından sonra Twitter'da "ırkçı terminoloji kullanımı"nın artmasını kınadı.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BM uzmanları, Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da siyahileri tanımlamak için ırkçı bir sözcüğün kullanımında ciddi artış gözlenmesine tepki gösterdi.

Uzmanlar, "Twitter'ın satın alınmasının ilk günlerinde, Rutgers Üniversitesi Ağ Bulaşma Araştırma Merkezinin yaptığı araştırma, siyahilere yönelik nefret dolu ve ırkçı bir kelimenin kullanımının önceki ortalamalara kıyasla 12 saatlik zaman diliminde yüzde 500 arttığını gösterdi. Twitter, bunun bir trolleme kampanyasına dayandığını ve nefret diline bu platformda yer olmadığını ifade etse de Afrika kökenlilere yönelik kullanılan bu nefret dili son derece endişe vericidir. Bu söylemler, insan hakları merkezli acil yanıtı hak ediyor. " ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Musk'a bir mektup göndererek, ifade özgürlüğünün zararlı dezenformasyon yaymak için bir kolaylık sağlamaması gerektiğini vurguladı.

BM Uzmanları, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook ve diğer sosyal medya platformlarının CEO'larına, iş modellerinde insan hakları, ırksal adalet, hesap verme zorunluluğu, şeffaflık, sosyal sorumluk ve etiği merkeze alma çağrısında bulundu.

  • Musk, Twitter'ı 28 Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın almıştı.

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