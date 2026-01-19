Yeni Şafak
BM Gazze'deki insani duruma dikkati çekti: 2 milyonluk nüfusun 1,1 milyonu yeterli barınaktan yoksun

20:1519/01/2026, Pazartesi
AA
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinli aileler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda barınırken, soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinli aileler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda barınırken, soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Gazze’de yaklaşık 2 milyonluk nüfusun en az 1,1 milyonunun yeterli barınaktan yoksun olduğunu, katil İsrail'in yaptığı bombardımanların, yıkım ve kış koşullarının insani durumu ağırlaştırdığını açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre ise şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle binlerce kişi etkilendi, en az 47 kişi yaralandı, çöken barınaklar ve hipotermi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), "(Gazze'de) Yaklaşık 2 milyonluk nüfusun en az 1,1 milyonu yeterli barınaktan yoksun." ifadesini kullandı.

IOM, Gazze'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail bombardımanı ve insani yardıma getirilen kısıtlamaların ardından yıkımın boyutunun ezici olduğu belirtilen açıklamada, "Bir zamanlar toprağı besleyen aynı kış yağmuru, şimdi yıpranmış çadırlara, kalabalık yerinden edilmiş yerleşim yerlerine ve hasar görmüş binaların kalıntılarına yağıyor. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusun en az 1,1 milyonu yeterli barınaktan yoksun." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ailelerin birçoğunun altyapının çöktüğü ve temel hizmetlerin yetersiz olduğu derme çatma yerlerde yaşadığına vurgu yapılarak, kış mevsiminin, bu insanlar için sel, soğuğa maruz kalma ve kaçarken yanlarında taşıyabildikleri az sayıdaki eşyalarının hasar görmesi gibi yeni riskler getirdiğine işaret edildi.


"Hipotermi ile çöken barınaklar nedeniyle 6 kişinin öldüğü bildirildi"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine göre, 17 Aralık itibariyle Gazze genelinde yaklaşık 55 bin ailenin yağmurlardan etkilendiği, 411 yerleşim yerinde barınakların hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedilen açıklamada, "12 Ocak gecesi etkili olan şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlar 3 bin kişiyi daha etkiledi. En az 47 kişi yaralandı ve hipotermi ile çöken barınaklar nedeniyle 6 kişinin öldüğü bildirildi. Sert kış hava koşulları devam ederken yaklaşık 795 bin kişi sel riski taşıyan bölgelerde sığınak buluyor." ifadeleri kullanıldı.


