ABD'den işgalci güce Gazze yanıtı: Netanyahu kendi işine baksın

ABD yönetimi, Gazze’nin yeniden yapılandırılmasını öngören “ikinci aşama” planını İsrail Başbakanı Netanyahu’nun itirazlarına rağmen ilerleteceğini belirtti. Axios’a konuşan üst düzey bir yetkili, “Netanyahu’nun bu konuda söz hakkı yok” diyerek Washington’ın Gazze dosyasında tek taraflı ilerleyeceğini açıkladı.
ABD yönetiminin Gazze için planladığı “ikinci aşama” süreci, haydut devlet İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açık itirazlarına rağmen ilerliyor. Axios’un haberine göre, Washington yönetimi Netanyahu’yu Gazze’nin geleceğine ilişkin oluşturulan yeni karar mekanizmalarının tamamen dışında bıraktı. Axios'a konuşan bir Trump yönetimi yetkilisi, işgalci güç İsrail'in Başbakanı'nın çıkışlarıyla "iç politikaya oynadığını" belirtti. Trump yönetimi, Gazze için üç ana yapıdan oluşan yeni bir yönetim modeli hazırladı. Bu yapılar, “Barış Kurulu”, “Barış Kurulu Yönetim Kurulu” ve “Gazze Yürütme Kurulu” olarak tanımlanıyor. Söz konusu organların, technokratlardan oluşan bir geçici Gazze yönetimini hayata geçirmesi hedefleniyor. Ancak Netanyahu’nun bu yapılara ve yetki dağılımına açıkça karşı çıktığı belirtiliyordu.
SÖZ HAKKI YOK
Washington'dan yapılan net çıkış Gazze meselesinde İsrail ile Trump yönetimi arasındaki ayrışmayı da ortaya koydu. Haberde konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, Netanyahu’nun Gazze için kurulan “yürütme komitesi”ne dahil edilmediğini doğrulayarak, “Bu konuda söz hakkı yok. İtirazlarının ABD karar alma sürecinde bir karşılığı bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Aynı yetkili, Washington’un Gazze konusunda bağımsız hareket edeceğini vurgulayarak, “Bu bizim şovumuz. Gazze’yi bizim yöntemlerimizle ele alacağız” dedi.
YA UYUM SAĞLAR YA DA ÇEKİLİRİZ
ABD’li yetkiliye göre Netanyahu’nun önünde net bir seçenek bulunuyor: Ya İsrail ordusunu yeniden Gazze’ye sokarak tüm sorumluluğu üstlenecek ya da ABD’nin ortaya koyduğu plana uyum sağlayacak" dedi.
BİZE KARŞI ÇIKAMAZ
ABD'li yetkili, aksi takdirde Washington’ın Gazze dosyasından tamamen çekilebileceğini belirterek, bunun Netanyahu açısından ciddi sonuçlar doğuracağını ima etti ve Netanyahu için "Onunla tartışmayacağız. O kendi siyasetini yapacak, biz de planımızla ilerlemeye devam edeceğiz. Zaten bize karşı çıkamaz" denildi.
Barış Kurulu'na küresel misyon mu?
- Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nda kalmak isteyen ülkelerden para talep ettiğini yazdı. Buna göre davet edilen 60 ülke kurulda 3 yıl kalacak. Kalıcı olmak isteyenler ise 1 milyar dolar ödeyecek. Gazze için bir yönetim planı oluşturuldu. Bu planın parçası olarak hayata geçirilen "Gazze Barış Kurulu" üyelikleri için de ilgililere davetler yapıldı.Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın “Barış Kurulu” (Board of Peace) adını verdiği yapıya dünya liderlerini ve önde gelen isimleri davet ettiği yapının Gazze haricinde diğer küresel çatışmalara da odaklanacağı iddia edildi. Trump’ın davet mektupları, kurulun hedeflerinin Gazze ile sınırlı olmadığını ortaya koydu. Mektuplar, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña tarafından hafta sonu sosyal medyada paylaşıldı. Mektuplarla birlikte gönderilen ve “tüzük” olarak tanımlanan belgeye göre, Barış Kurulu'nun küresel çatışmalara müdahale etmeyi amaçlayan daha geniş bir vizyona sahip olduğu ortaya çıktı. Kurulun, Grönland ve Ukrayna gibi konularda da inisiyatif alacağı iddialar arasında yer aldı.