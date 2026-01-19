ABD'den işgalci güce Gazze yanıtı: Netanyahu kendi işine baksın

Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nda kalmak isteyen ülkelerden para talep ettiğini yazdı. Buna göre davet edilen 60 ülke kurulda 3 yıl kalacak. Kalıcı olmak isteyenler ise 1 milyar dolar ödeyecek. Gazze için bir yönetim planı oluşturuldu. Bu planın parçası olarak hayata geçirilen "Gazze Barış Kurulu" üyelikleri için de ilgililere davetler yapıldı.Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın “Barış Kurulu” (Board of Peace) adını verdiği yapıya dünya liderlerini ve önde gelen isimleri davet ettiği yapının Gazze haricinde diğer küresel çatışmalara da odaklanacağı iddia edildi. Trump’ın davet mektupları, kurulun hedeflerinin Gazze ile sınırlı olmadığını ortaya koydu. Mektuplar, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña tarafından hafta sonu sosyal medyada paylaşıldı. Mektuplarla birlikte gönderilen ve “tüzük” olarak tanımlanan belgeye göre, Barış Kurulu'nun küresel çatışmalara müdahale etmeyi amaçlayan daha geniş bir vizyona sahip olduğu ortaya çıktı. Kurulun, Grönland ve Ukrayna gibi konularda da inisiyatif alacağı iddialar arasında yer aldı.