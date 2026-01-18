Normalleşme için süreç netleşiyor

ABD yönetimi ve Gazze’deki ateşkesin diğer arabulucu tarafları, normalleşmeye giden süreci yönetecek kurumları bir bir oluşturmaya devam ediyor. Daha önce Gazze’deki hükümetin görevlerini üstlenecek olan Teknokrat Komite’yi açıklayan ABD yönetimi, dün de Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu" üyelerini ilan etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı kurulda, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov kilit rol üstlenecek. ABD yönetimi, Gazze’de güvenliği sağlayacağı belirtilen Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) komutanlığı görevini ise Tümgeneral Jasper Jeffers’in üstleneceğini duyurdu. Gazze’de krizin çözümü, güvenliğin tesisi ve bölgenin yeniden inşası adına uluslararası diplomaside önemli bir adımı temsil eden kurulda, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Türkiye önemli bir yer tutuyor.

TÜRKİYE KARAR VERİCİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Gazze Barış Kurulu'nda yer aldı. Fidan, Yüksek Temsilcilik Ofisi ve Gazze'nin yönetimi için kurulan Teknokrat Komite'ye destek verecek. Bu kapsamda Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Yönetim Kurulu karar verici bir organ olacak. Komitede yer alan Türkiye, yeniden imar ve inşa konularında söz sahibi olacak. Gazze'ye yapılacak yatırımların, gelecek sermayenin nasıl yönlendirileceğine, hangi alanlara kaydırılacağına Türkiye karar verecek.

ÖNEMLİ İSİMLER ÜYE

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de barış planına atıf yapılarak, ikinci aşamaya geçildiğine dikkat çekildi. Plan, Gazze’nin yeniden imarı, ekonomik kalkınma ve savaş sürecinden barışa geçişi ön görüyor. Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

MLADENOV SAHAYI KOORDİNE EDECEK

Açıklamada, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov’un, Barış Kurulu içinde Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev alacağı bildirildi. Bu görevinde Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek. Mladenov, Barış Kurulu'nun Gazze'nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlemesine destek verirken, sivil ve güvenlik alanları arasında koordinasyonu sağlayacak.

KONSEYİN 3 GÖREVİ

ABD tarafından yapılan açıklamada, Barış Kurulu’nun sahadaki işlerini yürütmek üzere bir “Yürütme Konseyi” de kurulduğu bildirildi. Konseyin, Teknokrat Komiteyi güçlendirmek, sosyal hizmetleri hızlandırmak ve Gazze sakinlerinin istikrara kavuşmasını sağlamak için çalışacağı kaydedildi. Konsey'de Witkoff’un yanı sıra Blair, Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yer alacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurulun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ifade ederek, konuyla ilgili ABD ile temasa geçeceklerini söyledi.

Trump’tan Erdoğan’a davet

Barış Kurulu ve ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a davet mektubu gönderdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan’ı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun Kurucu Başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir" ifadelerini kullandı.







