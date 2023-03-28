BM: Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi her devletin sorumluluğudur

Birleşmiş Milletler: Nükleer silahların yayılması endişe konusudur
BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.
Dujarric, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasına ilişkin ise, toplantının bu hafta gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.
Rusya'dan Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı
NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.