BM: Savaş ve zulüm nedeniyle 2015'ten beri evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 122 milyona ulaştı

"Bütçe, son birkaç yıldır, ihtiyaçlarımızın yaklaşık yarısını yani yılda yaklaşık 5 milyar doları karşılayabildi. 2025'te büyük mali zorluklar ve beklenen katkılarda 2024'e kıyasla yüzde 10'luk düşüş daha öngördük. Durum çok daha kötü oldu. Bu yıl yaklaşık 5 bin BMMYK çalışanı işini kaybetti. Bu, tüm iş gücümüzün 4'te 1'inden fazlası. Daha fazla işten çıkarmanın öngörülmesiyle birlikte bu sayının artması bekleniyor."