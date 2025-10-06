İsrail'in işkence ve suç merkezi

İsrail yönetiminin Sumud Filosu aktivistlerini tuttuğu Negev Hapishanesi'nin, Filistinli tutuklu ve hükümlülere yönelik yüzlerce suç ve ihlalin belgelendiği en önemli hapishanelerden biri.





Gazze'den getirilenler de dahil olmak üzere binlerce Filistinli tutuklunun bulunduğu Negev Hapishanesi'nde Filistinli tutukluların bir kısmının İsrail güçleri tarafından uygulanan ağır dayak ve işkenceler sonucu yaşamını yitirdi. B'Tselem, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail gözaltında tutulan Filistinlilere yönelik kötü muamele ve insanlık dışı muameleyi konu alan “Cehenneme Hoş Geldiniz” (Wellcome to the Hell) isimli raporu yayınladı. Gözaltına alınan ve neredeyse tamamı suçlamasız olarak serbest bırakılan 55 Filistinlinin ifadesinin toplandığı rapor, bir düzineden fazla İsrail hapishane tesisinin, askeri ve sivil, aceleyle, mahkumlara kötü muameleyi bir politika haline getiren bir kamp ağına dönüştürülmesinin sonuçlarını ortaya koyuyor.





Her mahkumun kasıtlı olarak sert, acımasız işkence ve ıstıraba maruz kaldığı bu tesisler, fiilen işkence kampları olarak işlev görüyor. Ketziot’ta 6 kişi için tasarlanmış hücrelere aynı anda 12–14 tutuklu yerleştirildiği, yeni gelenlerin yatak olmadığı için zeminde battaniyesiz uyuyor. Doğu Kudüs’ten bir tanık, gün boyu kilitli kaldıklarını; bazılarının haftalarca güneş görmeden hapishanede zaman geçirdiğini belirtiyor. Doğu Kudüs’ten B.S. adlı başka bir tutuklu, 191 gün boyunca hiç güneş görmediğini ve yalnızca birkaç günde bir, bir saatliğine havalandırmaya çıkarıldığını kaydediyor.





TOPLU CEZALANDIRMA

Tanıklıklar günde 3–5 kez yoklama yapıldığını; sayımlarda tutukluların duvara dönük, başları eğik ve elleri birbirine kenetli şekilde bekletildiğini kaydetti. Ramallah bölgesinden bir tutuklu Muhammad Srur, haftalık toplu soyma aramalarında koridora çıkarıldıklarını, saatler süren aramalar sırasında bağırmalar, copla vurma ve gaz kullanımına maruz kaldıklarını ifade etti. Başka bir tanık, sayımların ve aramaların ibadet anlarını hedef alacak şekilde yapıldığını; secde pozisyonunda bekletmenin aşağılanma aracı olarak kullanıldığını belirtti. Tanıklıklara göre, sayımlar kimi zaman özellikle namaz sırasında yapılmış ve mahkûmlar “secde halinde” zorla bekletilerek aşağılandı.





İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDET

Hebron bölgesinden 53 yaşındaki beş çocuk babası Ashraf al-Muhtaseb, toplu dayak seanslarında bilinç kaybı ve yoğun kanama yaşandığını; bir olayda çevresinin “Kelimenin tam anlamıyla bir kâbusa” döndüğünü aktardı. Ashraf al-Muhtaseb ayrıca, dayak sırasında birçok kişinin kaburgalarının kırıldığını, çoğunun bayıldığını ve ortamın “Kelimelerle tarif edilemez bir dehşet” haline geldiğini belirtti. Rapor ayrıca, bazı tutukluların çıplak fotoğraflarının çekildiğini ve grup halinde gardiyanların cinsel saldırısına maruz kaldıklarını aktarıyor.





İŞKENCENİN KURUMSAL HALİ ÖZEL BİRİM

Bu insanlık dışı merkezde işkenceye maruz kalanlar, siyah üniformalı, maskeli, çoğu kez kimliksiz personel olarak görev yapan IPS’in Ön Tepki Gücü’nün (IRF/Keter) cop, köpek, sersemletici bomba ve ateşli silah kullandığını belirtti. Bir tanık, Keter biriminin ani baskınlarda köpeklerle birlikte hücrelere girdiğini ve mahkûmları topluca dövdüğünü aktardı.





Bir tanık, aynı kıyafetlerle 51 gün geçirmek zorunda kaldığını ve gece yapılan baskınlarda bulunan tüm kıyafetlere el konulduğunu aktardı. Bazı tutuklular, geceleri ışıkların hiç kapatılmadığını, yüksek sesli müziğin özellikle uykusuz bırakmak için açıldığını ve bunun bir tür sistematik işkence olduğunu belirtti.





Raporla birlikte Beit Sira’dan 24 yaşındaki bir diyabet hastasının, insülin tedavisi verilmediği için iki gün içinde hücresinde öldüğünü; başka bir tutuklunun bağırsak hastalığı nedeniyle özel diyete ihtiyaç duyduğu halde uygun gıda sağlanmadığı için Ofer’de hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.



