BM'den Yemen'deki savaş mağdurları için 4,3 milyar dolarlık çağrı

Yemen'deki iç savaştan milyonlarca insan etkilendi
BM tarafından yapılan açıklamaya göre yardım kuruluşlarının, sekiz yıldır süren iç savaşın harap ettiği ülkede 17 milyondan fazla kişiye yardım etmek için maddi desteğe ihtiyacı var.
Yemen'de süren iç çatışma yüzbinlerce cana mal oldu ve Arap Yarımadası'ndaki en fakir ülkelerden biri olan Yemen'i dünyanın en kötü insani trajedilerinden birine sürükledi.
BM, şiddetli kuraklık ve sellerin yaşamları tehdit ettiği Yemen'in iklim krizinin de ön saflarında yer aldığını bildirdi.
Açıklamada, "Yemen'deki yardım operasyonuna sürekli destek olunmazsa milyonlarca Yemenlinin hayatı tehlikede olacak ve çatışmayı kesin olarak sona erdirme çabaları daha da zorlaşacak" ifadeleri kullanıldı.
Bugün Cenevre'de düzenlenecek bağış konferansına katılacak olan BM başkanı Antonio Guterres, uluslararası toplumun "bu krizi sona erdirecek güce ve araçlara" sahip olduğunu söyledi.
Geçen yıl BM, yardım kuruluşlarının ülke genelinde her ay yaklaşık 11 milyon kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla 2,2 milyar dolardan fazla para topladı.