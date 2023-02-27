BM'den Yemen'deki savaş mağdurları için 4,3 milyar dolarlık çağrı

Türkiye, tamamlayıcı olarak benimsediği; belki de dünya da eşi benzeri görülmemiş “Girişimci ve İnsani” bir dış politika izliyor. Pandemi dönemi de dahil olmak üzere sadece yakın komşularına değil dünyanın dört bir yanına Anadolu halkının şefkatli yüreğini açtı; yardım elini uzattı ve uzatmaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 sabaha karşı meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem son yüzyılın en büyük kara depremi olarak tarihe geçti. Bilimsel verilere göre, depremden etkilenen bölgenin Avrupa’da en az üç ülke büyüklüğünde olduğu bir doğal felaketle mücadelemizin ilk gününden itibaren dünyanın dört bir yanından birçok ülke Türkiye’ye desteğini ve yardımını esirgemedi.