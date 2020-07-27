Boğulmak üzere olan iki kişi insan zinciriyle kurtarıldı Rusya’nın Perm şehrinde gölde boğulmak üzere olan 2 kişi, yaklaşık 30 kişi tarafından oluşturulan insan zinciri ile kurtarıldı.

Haber Merkezi 27 Temmuz 2020, 11:16 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2020, 12:12 İHA