Bölgesel mimariyi birlikte onaralım

Merve Safa Akıntürk
04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı için bugün Viyana’da olacak.

Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, bölgesel güvenlik mimarisinin sorgulandığı bir dönemde kritik mesajlara sahne olacak. Fidan’ın, toplantının ilk günündeki genel oturumda yapacağı konuşmada Türkiye’nin AGİT’e ve bölgesel barışa dair perspektifini güçlü vurgularla aktarması bekleniyor.

TEMEL DEĞERLER KORUNMALI

Fidan’ın, Avrupa-Atlantik ve Avrasya’nın en kapsayıcı güvenlik teşkilatı olan AGİT’in temel ilkelerine yönelik erozyona karşı uyarılarda bulunması öngörülüyor. Türkiye’nin teşkilatın işlevselliğinin sürdürülmesine verdiği desteğin altını çizecek olan Fidan, AGİT’in bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir platform olduğuna dikkat çekecek.

Fidan’ın konuşmasının en kritik başlıklarından birinin Rusya-Ukrayna Savaşı olması bekleniyor. Türkiye’nin, adil ve kalıcı barışa ulaşmayı hedefleyen girişimleri memnuniyetle karşıladığını ifade etmesi, savaşın diplomatik yollarla çözümü konusunda yakalanan ivmenin korunması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. Fidan’ın ayrıca Ankara’nın taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya her zaman hazır olduğu mesajını yinelemesi bekleniyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Fidan’ın, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Orta Doğu’da yürüttüğü saldırganlığa dikkat çekerek, uluslararası toplumun sessizliğine yönelik eleştirel bir ton kullanacağı belirtiliyor. Gazze’de yaşananların “soykırım niteliği taşıdığı” vurgusunu yinelemesi ve Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir zemine oturabileceğini dile getirmesi bekleniyor.



