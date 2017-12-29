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"Bosna Hersek Türkiye'nin dostudur"

Bosna Hersek'in Türkiye'nin dostu olduğunu dile getiren Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin üyesi İzetbegovic, "Bunu, 15 Temmuz'daki o kötü gecede verdiğimiz destekle bir kez daha gösterdik. Onun dışında Türkiye halkı, devleti ve yöneticileri, bizi her daim karşılıksız desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, "Bosna Hersek, Türkiye'nin dostudur. Bunu, 15 Temmuz'daki o kötü gecede verdiğimiz destekle bir kez daha gösterdik. Onun dışında Türkiye halkı, devleti ve yöneticileri ise bizi her daim karşılıksız desteklemiştir." dedi.

İzetbegovic yaptığı açıklamada, 2017 yılında yaşanan gelişmeleri, Türkiye'nin bölgedeki etkisini ve diğer bölge ülkeleri ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

  • Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin her daim kriz dönemlerinden geçeceğini söyleyen Boşnak lider, "Ancak bu ilişkilerin daha ileriye taşınması, geliştirilmesi hem Sırbistan'ın hem de Bosna Hersek'in çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerde, özellikle eski Hırvat generallerin savaş suçundan hüküm giymesinin ardından yaşanan olumsuz bir atmosfer olduğunu hatırlatan İzetbegovic, bu kararın ardından Hırvatistan tarafından bazı olumsuz açıklamalar geldiğini belirtti.

Boşnak lider, herkesin duruşma sırasında intihar eden eski General Slobodan Praljak'ı konuştuğunu, kararı veren hakimlere tepki gösterdiğini, savaş suçlularını kahramanlaştırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Oysa hiç kimse kurbanlardan bahsetmedi. Hırvat yetkililer, birer lider gibi değil, politikacı gibi hareket etti. Hırvat halkına, seçmene, asker derneklerine yakın görünmek adına duygusal davrandı.

"Çekimser kalmak zorundaydık"

Bosna Hersek'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı için yapılan oylamada çekimser oy kullanmasına değinen İzetbegovic, BM'deki oylamada sadece İslam ülkelerinin değil, tüm medeni dünya ülkelerinin ABD'nin kararına karşı durduğunu vurgulayarak, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine, ABD ve İsrail'in yanı sıra belki de adlarını ilk kez duyduğumuz birkaç küçük ülke dışında, herkes karşı çıktı. Hem İsrail, hem de ABD politikasına güçlü bir mesaj verildi." dedi.

Bosna Hersek'te dış politika kararlarının Devlet Başkanlığı Konseyinde alındığını hatırlatan İzetbegovic, "Biz, Dışişleri Bakanlığımızdan ülke olarak AB üyesi ülkelerin ve bölgedeki diğer ülkelerin tutumunu izlememiz gerektiği yönünde bir tavsiye almıştık. Ben de bunu destekliyordum. Ancak Konseyin diğer iki üyesi (Sırp ve Hırvat) bunu desteklemedi. Dolayısıyla ya oylamaya katılmayacaktık ya da çekimser kalacaktık. Zira bizde kararlar sadece uzlaşma ile alınabiliyor. Konseyin bir üyesi dahi karşı ise karar almamız mümkün olmuyor. Her ne kadar şahsen ben istemesem de çekimser kalmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

"Bosna Hersek Türkiye'nin dostudur"

Türkiye'nin her geçen gün bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurduğuna dikkati çeken İzetbegovic, Türkiye'nin bölgedeki olumlu rolünün, yatıştırıcı ve yapıcı olduğunu vurguladı.

İzetbegovic, Türkiye'nin barış sürecinde bölgeye yardım ettiğini belirterek "Ayrıca bölgedeki Osmanlı mirası eserlere yatırım yapıp bu şekilde bölge ülkelerinin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor." dedi.

  • Türkiye'nin Bosna Hersek özelinde ise ülkenin tüm önceliklerini desteklediğini kaydeden İzetbegovic, "AB'ye ve NATO'ya üyelik sürecimiz, bölge barışı, daha iyi bölgesel ilişkiler ve ekonomik kalkınma buna örnek olarak gösterilebilir." diye konuştu.

İzetbegovic, Bosna Hersek'in de Türkiye'nin dostu olduğunu vurgulayarak "Bunu, 15 Temmuz'daki o kötü gecede verdiğimiz destekle bir kez daha gösterdik. Onun dışında Türkiye halkı, devleti ve yöneticileri, bizi her daim karşılıksız desteklemiştir." dedi.

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