Bosna'da gerilimin dindirilmesinde NATO üyeliği önerisi

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi kararı alındı. Bölücü girişimlerin tırmandığı Bosna’da gerilimin dindirilmesinde NATO üyeliğinin hızlandırılması önerisi geldi.

Bosna Hersek’te yaşanan gelişmeleri değerlendiren Saraybosna Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü Müdürü Sedad Beşliya, “Son 10 yıldır hızını artıran Bosna Hersek'i parçalamak, varlığını güçlendirmek ve agresif Bosna karşıtı Sırp politikası ile karşı karşıyayız. Sırpların aldığı karar hukuki darbedir” dedi. Beşliya, özetle şunları söyledi:

BOŞNAKLAR, AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR

Boşnak Müslümanları, ayrımcılık yaşıyor. Sırp iktidar partisi ve Sırp entite kurumları, okul çağındaki Boşnak çocuklara kimliğin en önemli unsurlarından olan Boşnakça dilini karnelere yazdırmak istemiyor. Boşnakların kullandığı dil olarak yazılma kararı aldı. Boşnaklar olarak kabul etmiyor sadece Müslüman olarak kabul ediyorlar. Devleti ve kimliği olmayan dini bir topluluk ifade edilmeye çalışılıyor.

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BOSNA'DAKİ HADİSELER, AVRUPA'YA SIÇRAR

Avrupa ülkeleri, Bosna'da demokrasi dediğimiz meseleyi istemiyor, kontrollü kargaşa ve kaos istiyorlar. Birinci Dünya Savaşı Saray Bosna'nın bir köşesinde patlak verdi. Bu olay Bosna'da ve Balkan sınırlarında kalmadı, tüm dünyaya sıçradı. Olumsuz bir hadise Bosna ile sınırlı kalmaz. Balkan devletlerine ve Avrupa'ya sıçrar.

BOSNA'NIN NATO ÜYELİĞİ SİYASİ GERİLİMİ BİTİRİR

Bosna-Hersek'in NATO Birliği üyeliği Bosna'daki siyasi gerilimleri yatıştırmak için kilit olacak. NATO'nun en güçlü ikinci üyesi olarak bilinen Türkiye'nin rolü, Bosna-Hersek'in NATO'ya katılımının hızlandırılması için büyük önem taşıyor. NATO üyeliğinin Bosna Hersek devlet kurumları tarafından onaylanması gerektiği biliniyor. Bu bağlamda, Bosna-Hersek'in NATO'ya geçiş yolunu 2005 yılında imzalayan Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nden politikacılar, bugün Rusya'nın etkisi nedeniyle buna karşı çıkıyorlar.

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REFERANDUMA SUNULSUN

Bu nedenle, Türkiye'nin NATO ittifakı içinde veya başka bir diplomatik yolla Bosna-Hersek'in tamamının vatandaşlarının, ülkelerinin NATO üyeliğinden yana olup olmadıklarını açıklayacakları bir referandum düzenlenmesi için bir koşul koyması çok önemlidir. Bosna'nın en azından yüzde 65'i NATO'ya evet diyecek. Referandumdan önce en azından kısa vadede yani 2022 ilkbaharına kadar NATO askeri birliklerinin Bosna-Hersek sınırlarına yerleştirilmesi için müdahalede bulunULması gerek. Çünkü NATO üyeliği Bosna'ya hem siyasi istikrar hem de ekonomi alanında kalkınma sağlar. Bu da şu anda Bosna'dan Avrupa'ya göç sorununu çözer, durdurur, Bosnalılar ülkelerinde kalıp müreffeh bir ortamı yaratmak için çalışır. Sonuçta Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya Birliği üyesi, Bosna Hersek niye hala değil?