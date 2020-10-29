Boykot genişliyor: Kudüs’teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrına tepkiler sürüyor. Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyasına İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yaşayan Müslümanlardan da destek geldi.

Boş raflara afiş asıldı

Macron’un tavrına tepki göstermek için Doğu Kudüs’te yer alan marketlerin büyük çoğunluğu, Fransız mallarını raflarından kaldırılarak satışlarını durdurdu. Fransız mallarının boşaltıldığı raflara, “Fransız ürünlerini boykot ediyoruz”, “Allah'ın Resulü, salat ve selam ona olsun” mesajları asıldı.

Ebu Zehra marketin yetkililerinden Ömer Hicazi, "Peygambere karşı bu onur kırıcı tutumu sergileyen bir ülkenin mallarını satmak istemedik. Bu nedenle de Hazreti Muhammed’e olan desteğimizi göstermek için bu ürünleri boykot etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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"İşgal altında elimizden gelen tek şey boykot"

Boykota destek veren Tennur Market'in yetkililerinden Recai Sanduka ise "Dün Danimarka, bugün Fransa. Hazreti Muhammed tüm insanlığın efendisidir. Bu kırmızı çizgi aşılmamalıdır. Dükkan sahibi olarak bizim elimizden ancak bu ülkelerin ürünlerini boykot etmek geliyor. Çünkü biz işgal altındayız” değerlendirmesinde bulundu.