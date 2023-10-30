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Dünya

Brezilya'da küçük uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçak düştü. Kazada, 12 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

08:14 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Ülkenin Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.


12 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi. Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.


Düştükten sonra alev aldı

Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı belirtildi.


Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



İsrail'den Dağıstan'a gelen uçağa öfke seli: Yüzlerce kişinin bastığı Mahaçkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı
İsrail'den Dağıstan'a gelen uçağa öfke seli: Yüzlerce kişinin bastığı Mahaçkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Dağıstan'da bulunan Mahaçkale Havalimanı'na inen uçak ülkede büyük öfkeye neden oldu. Yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havalimanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığı belirtildi.


#Brezilya
#KAZA
#küçük uçak
3 saat önce
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