Dünya Brezilyada seçim heyecanı Son kez kozlarını paylaştılar
AMERİKA

Brezilya’da seçim heyecanı: Son kez kozlarını paylaştılar

Brezilya’da 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan ikinci tur devlet başkanlığı seçimi öncesi Liberal Parti Adayı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile solcu rakibi İşçi Partisi Adayı Luis Inacio Lula da Silva, karşı karşıya geldikleri televizyon programında birbirlerini defalarca "yalancılıkla" itham etti.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya’da seçim heyecanı: Son kez kozlarını paylaştılar
Arşiv

Brezilya’da 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan ikinci tur devlet başkanlığı seçimi öncesi Liberal Parti Adayı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile solcu rakibi İşçi Partisi Adayı Luis Inacio Lula da Silva, karşı karşıya geldikleri televizyon programında birbirlerini defalarca "yalancılıkla" itham etti.
Brezilya’da yarın düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile rakibi eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi Adayı Luis Inacio Lula da Silva, karşı karşıya geldikleri televizyon programında son kozlarını paylaştı. Televizyonda canlı yayınlanan ve seçim sandıklarının açılmasından yaklaşık 48 saat önce gerçekleştirilen tartışmada her iki adayın da gergin olduğu gözlemlenirken, eski Devlet Başkanı Lula’nın daha hazırlıklı olması dikkat çekti. Her iki adayın da birbirine karşı defalarca “yalancı” ifadesini kullandığı tartışmada İşçi Partisi Adayı Lula, son 4 yıldır ülkeyi yöneten Bolsonaro’nun asgari ücrete hiç zam yapmamasını eleştirdi. Lula, gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ülkedeki dar gelirli vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını vurgularken, kendisinin başkanlık yaptığı 2003-2010 yılları arasındaki iki dönemde asgari ücrete toplamda yüzde 74 zam yaptığını hatırlattı. Lula göreve gelmesi durumunda yoksullara yapılan harcamaları artırma sözü verdi. Bolsonaro ise zam yapmamasına gerekçe olarak Covid-19 salgını ve yaşanan küresel ekonomik krizi gerekçe gösterdi ve elinden geleni yaptığını belirtti ve Kongre’ye gönderilen 2023 bütçe teklifinde yer almamasına rağmen asgari ücreti ayda 229 dolardan 265 dolara (bin 400 Brezilya Reali) yükseltme vaadinde bulundu. Silva’ya "Senin yapacağından daha iyisini yaptık" diyen Bolsonaro, "Yükselişe hazırız. Dünyanın en iyi ekonomilerinden birine sahibiz" şeklinde konuştu.
Lula Covid-19’a ve asgari ücrete, Bolsonaro skandallara odaklandı
İki adayın da birbirini köşeye sıkıştırmaya çalıştığı tartışmada Bolsonaro, Lula’nın ülkedeki yoksul insanların oyunu alabilmek için yalan söylediğini iddia etti ve tekrar seçilmesi halinde asgari ücrete zam yapacağını açıkladı. Bolsonaro, Lula’nın başkanlık döneminde yolsuzluk yaptığını, bu nedenle sonrasında hapse atıldığını söyledi. Lula ise hakkında görülen davada aklanarak hapisten çıktığını ifade etti. Lula, Bolsonaro’nun yaklaşık 700 bin Brezilyalının hayatını kaybettiği korona virüs salgınıyla mücadele biçimini eleştirirken, Bolsonaro Lula’nın İşçi Partisi’nin itibarını zedeleyen rüşvet skandallarına odaklandı.
Canlı yayında yüz yüze yapılan son tartışma ile adayların ülkedeki kararsız seçmenin oyunu almaya çalıştığı belirtiliyor. Yapılan son anketlere göre kararsızların seçmenler arasındaki oranı yüzde 7 olurken, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oy oranının yüzde 47, Lula’nın oy oranının ise yüzde 53 olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, seçimin ilk turunda Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48.4’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43.2’sini alabilmişti.

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