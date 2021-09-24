Dünya Brezilyadaki eşitsizliği protesto için borsa binasını bastılar
AMERİKA

Brezilya’daki eşitsizliği protesto için borsa binasını bastılar

Evsiz İşçiler Hareketi, tencere ve tavalarla Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası’nı bastı.

Haber Merkezi İHA
Brezilya’daki eşitsizliği protesto için borsa binasını bastılar
Evsiz İşçiler Hareketi, Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası’nı işgal etti.

Evsiz İşçiler Hareketi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Spekülasyonun ve sosyal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası’nı işgal ediyoruz. Şirketler kar ederken, insanlar açlıktan ölüyor. İş giderek daha güvencesiz hale geliyor. Başkan Bolsonaro’ya elinde tutanlar var. Onlar piyasanın sahipleri" denildi.

ÜLKEDE 19 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Evsiz İşçiler Hareketi, Brezilya’daki gıda güvensizliğinin 116 milyondan fazla insanı etkilediğini ve ülkede 19 milyondan fazla insanın da açlık sınırının altında yaşadığını belirtti. Hareket ayrıca, Covid-19 salgınıyla beraber ülkede bankaların rekor karlar ettiğini ve büyük servetlerdeki artışları sayesinde 42 yeni milyarderin ortaya çıktığını gündeme getirdi.

Brezilya’da siyasi kriz enflasyonu tetiklerken, faiz oranlarında artış talep edildiği için borsada yüzde 5’lik düşüş yaşandı. Ülkede pandemi sürecinde 15 milyon kişi işsiz kaldı.

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