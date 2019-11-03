Bu da Muceybira vahşeti

Rasulayn’ın doğusundaki çatışmalarda TSK destekli SMO askerlerince öldürülen bir teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, PKK’lı canilerin Muceybira köyünde bir anne ile kızını öldürdükten sonra evi ateşe verişini gözler önüne serdi. Kan donduran görüntülerde bir eve baskın düzenleyen PKK/YPG’li grup, küçük çocuğu annesinin gözleri önünde öldürdükten sonra talihsiz kadını bir süre dövüyor, ardından kadının kafasına ateş ediyor. “Hain Araplar” diye bağıran teröristler, cinayet işledikleri evi de ateşe veriyor. PKK’nın sözkonusu Muceybira köyünde çok sayıda evi yakmıştı.

PKK vahşeti

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PKK vahşeti

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PKK vahşeti

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PKK vahşeti

***

PKK vahşeti