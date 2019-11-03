Dünya Bu da Muceybira vahşeti
ORTADOĞU

Bu da Muceybira vahşeti

PKK’lı teröristlerin Tel Abyad ve Rasulayn’a bağlı köylerden çekilirken sergilediği vahşet, görüntülere yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muceybira'da PKK katliamı
Muceybira'da PKK katliamı

Rasulayn’ın doğusundaki çatışmalarda TSK destekli SMO askerlerince öldürülen bir teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, PKK’lı canilerin Muceybira köyünde bir anne ile kızını öldürdükten sonra evi ateşe verişini gözler önüne serdi. Kan donduran görüntülerde bir eve baskın düzenleyen PKK/YPG’li grup, küçük çocuğu annesinin gözleri önünde öldürdükten sonra talihsiz kadını bir süre dövüyor, ardından kadının kafasına ateş ediyor. “Hain Araplar” diye bağıran teröristler, cinayet işledikleri evi de ateşe veriyor. PKK’nın sözkonusu Muceybira köyünde çok sayıda evi yakmıştı.

  • PKK vahşeti
  • ***
  • PKK vahşeti
  • ***
  • PKK vahşeti
  • ***
  • PKK vahşeti
  • ***
  • PKK vahşeti

Tel Abyad'da sivil katliamı
DÜNYA
Tel Abyad'da sivil katliamı
PKK yeni örgütü burada kurdu

PKK yeni örgütü burada kurdu

​İllegal kadın yapılanmasının merkezi Diyarbakır HDP binası çıktı.
Avrupadaki Kandil büyüyor

Avrupa'daki Kandil büyüyor

​Raporlar PKK'nın AB ülkelerindeki örgütlenmesini deşifre etti.
Herkesin dikiliağacı olacak

Herkesin dikili
ağacı olacak

​11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Küresel beyin<br>göçü haritası

Küresel beyin
göçü haritası

​Z Raporu'nun kasım ayı sayısı bayilerde.
Maraton için<br>bazı yollar kapatıldı

Maraton için
bazı yollar kapatıldı

​İstanbul' da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil bazı yollar 15.00'e kadar kapalı kalacak.
ABD'den<br>skandal rapor

ABD'den
skandal rapor

ABD raporda PKK/YPG'nin adını dahi anmadı.
İşgalci döndü

İşgalci döndü

​ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor.
Bağdadi<br>ABD'nin buluşuydu

Bağdadi
ABD'nin buluşuydu

Lavrov: ABD söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor.
Gülen'in<br>çiftliği gibiydi

Gülen'in
çiftliği gibiydi

​Eşcinsellik iftirasıyla Kuleli'den atılan T.A ifade verdi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kombiyi aç kapa<br>faturayı şişirir

Kombiyi aç kapa
faturayı şişirir

​Evde yokken kombiyi kapatmak çözüm değil.
Yatırımlar hızlandı

Yatırımlar hızlandı

​Manisa'da 700, Elazığ'da 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.
Külliye'de<br>öğrenciye iş imkanı

Külliye'de
öğrenciye iş imkanı

​Öğrenciler Külliye'deki ofislerde istihdam edilecek.
Deplasmanda ilk kez

Deplasmanda ilk kez

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş ilk deplasman galibiyetini aldı.
Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti.
Geçit vermedi

Geçit vermedi

​Beto'nun damga vurduğu maçta Trabzonspor 1-0 kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.