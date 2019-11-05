Dünya Bu da PKKnın Hıristiyan taburu
ORTADOĞU

Bu da PKK’nın ‘Hıristiyan taburu’

Tel Abyad ve Rasulayn’da kiliselere kurduğu füze rampalarıyla Hıristiyanları hedef haline getirmek isteyen PKK/YPG, oyunu tutmayınca yeni hamle yaptı. Terör örgütü, Haseke’nin Tel Temr kasabasında Süryanilerden oluşan “Hıristiyan taburu”nu Mehmetçik ve SMO’ya karşı ateş hattına sürdü. Evangelist yayın organı CBN de eş zamanlı olarak “Türkiye ve SMO Hıristiyan azınlığı hedef alıyor” yayınlarına başladı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/SDG ile ABD’deki evangelistler, Türkiye’nin fiilen süren Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak için “Hıristiyanlık” kartını açtı.
Terör örgütü PKK/SDG ile ABD’deki evangelistler, Türkiye’nin fiilen süren Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak için “Hıristiyanlık” kartını açtı.

Tel Abyad ve Rasulayn’da kiliselere kurduğu füze ve havan rampaları ile saldırı düzenleyerek Suriye'deki Hıristiyanları hedef haline getirmek isteyen terör örgütü PKK/SDG, amacına ulaşamayınca planını değiştirdi. “TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Hıristiyanları katlediyor” propagandası peşinde olan örgüt, çatışmaların yoğunlaştığı Haseke’nin Tel Temr kasabasında Süryanileri ateş hattına sürdü. Örgüt tarafından yayınlanan bildiride de oyun resmen ilan edildi. SDG tarafından yapılan açıklamada, Süryanilerin Tal Temr kırsalında El Halâ bölgesinde konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamada diğer Hıristiyan grupların da cephelere konuşlandırılacağı ifade edildi. Barış Pınarı Hakekatı’nın başladığı ilk günlerde zorla Rasulayn’a gönderilmek istenen Süryanilerin bir bölümü terör örgütü PKK/SDG’den ayrılmıştı.

ERMENİLER DE OYUNDA

Geçtiğimiz Nisan ayında Tel Temr’de kurulan ve “Nubar Ozanyan” adı verilen Ermeni Taburu da oyuna dahil edildi. 1915 olayları sonrası Suriye ve Lübnan’a göç eden Ermenilerin torunları tarafından kurulan tabur da aynı hatta TSK ve SMO’nun karşısına konuşlandırıldı. Sözde taburun bir bölümünün Rasulayn’da konuşlandırıldığı, ancak ABD ile varılan mutabakatın ardından Tel Temr hattına çekildiği öğrenildi. Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletinin en büyük destekçisi ABD’li evangelistler de PKK ile ağız birliği yaptı.

EVANGELİSTLER SAHNEDE

Evangelistlerin yayın organı CBN, “İsrail” mahreciyle verdiği haberinde Türkiye ve SMO’nun Hıristiyan azınlığı hedef aldığı yalanını ortaya sürdü. Haberde doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef gösterilerek “Erdoğan’ın saldırıları nedeniyle Kuzeydoğu Suriye'deki 150 bin Hıristiyan sürgünle karşı karşıya” iddiasında bulunuldu. Haftada 2 kez yayın yapan ABD Savunma dergisi National Review de Türkiye'yi hedef aldı. Dergi, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakata rağmen Hıristıyan köylerini hedef aldığı iddiasında bulundu. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa'ya çağrı yapılarak Türkiye'nin durdurulması istendi.

PKK/YPG’ye Evanjelik İsrail kalkanı
DÜNYA
PKK/YPG’ye Evanjelik İsrail kalkanı

İşte o kiliseler

  • Terör örgütü harekat sürerken Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yapmış, bazı kiliselere de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmıştı.
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  • Tel Abyad'daki kilisenin iç görüntüsü
  • Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi ve dini yapılara, çevreye zarar verilmediği, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliselerin harekattan etkilenmediği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın icrasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmediği vurgulandı. Harekat başlamadan önce PKK/YPG yandaşlarının, “Hıristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı” yalanına sarıldığına dikkat çekilirken, yayınlanan görüntülerle bu yalan da çöktü. Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan hiçbir şekilde zarar görmedi.

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DÜNYA
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