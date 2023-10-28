Bu fanatikler dünyayı yakacak

İşlediği onca insanlık dışı savaş suçuna, gerçekleştirdiği soykırıma ve hukuksuz yayılma politikasına rağmen İsrail’i destekleyen ABD’de siyasetin ve ekonomi piramidinin zirvesindeki Evanjelikler, terör devletine desteklerini sürdürüyor. ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı olsa da ısrarla sürdürdüğü İsrail’e destek planının arkasında da Evanjeliklerin teopolitik (inanç merkezli) hedefi yatıyor. Başkanlardan Kongre üyelerine kadar ABD siyasetinin çok sayıda önemli ismi, “Yahudilerin vaadedilmiş topraklarda Büyük İsrail’i kurulması”nın Mesih’i getireceğine ve kendilerinin kurtuluşunun coğrafyayı kaosa sürüklemekle mümkün olduğuna inanıyor. Bu kapsamda Beyaz Saray’da ayin yapabilecek güce dahi erişen Evanjelikler, geçen hafta büyük bir toplantı gerçekleştirdi. “Hagee Papazları” isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD’li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi. Toplantıya Cumhuriyetçi simaların yanı sıra eski ABD Dışişleri Bakanı ve CIA direktörü Mike Pompeo da katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail ziyareti sırasında “Bir Yahudi olarak buradayım” ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray’da Evanjelik ayini

ABD’Lİ SİYASİLER VAAZI DİNLEDİ

ABD Teksas merkezli Evanjelist Hristiyan Mega Kilise (Mega Church) kurucusu olan John Hagee’nin vaazına Amerikan kongre üyeleri Ted Cruz, Tom Cotton, Tom Emmer, İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldı. Hagee, sık sık alkışlarla kesilen vaazına, “Sadece tek bir çözüm var: İsrail bugün, yarın ve sonsuza kadar” sözlerini defalarca kez tekrarladı. “İsrail, Tanrı’nın seçilmiş topluluğudur” diyen Hagee, “Kıyamete yakın Mesih, ne Washington’a, ne Berlin’e inecek. Mesih Kudüs’e inecek. Mesih İsrail karşıtlarının evini yerle bir edecek. İsrail Amerika’nın Orta Doğu’daki tek doğru dostudur” sözlerini kullandı.

İsrail’e ne yaparsanız Tanrı onu yapacak

“İsrail tanrının göz bebeğidir” ifadelerini kullanan Hagee, “Tanrı İsrail’e verdiği güvenceyi yıkmamıştır. İncil’deki İsrail ile alakalı kısımlara dikkat edin. Yahudiler seçilmiş insanlardır. İsrail’e ne yaparsanız Tanrı da size onu yapacak. İsrail’e yardımı keserseniz tanrı da Amerika’ya yardımı kesecek” tehdidini savundu. Hagee’nin sözleri, ABD’li politikacılar tarafından ayakta alkışlandı.

NETANYAHU “YEŞAYA KEHANETİ” DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da önceki günkü konuşmasında “Yaşaya Kehaneti’ni göreceğiz” demişti. Filistin’de yürüttükleri savaşın güvenlik amacıyla olmadığını, bir din savaşı olduğunu sarf ettiği sözlerle açık eden Netanyahu, “Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızla ilerlemeliyiz. Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas’a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz” sözlerini kullandı. Eski Ahit’in bir parçası olan Yeşaya, “İsrail tanrının krallığı olacak” vaadinde bulunuyor. Kitapta, İsrail “ışık ulusu” olarak tanımlanıyor ve İsraillilerin tüm uluslara adalet ve kurtuluş getireceği vadediliyor.

KONGRE ÜYELERİNDEN KOŞULSUZ DESTEK

ABD’de büyük şirketlere hükmeden ve siyaset piramidinin üst basamaklarında yer alan Evanjelikler de bölgede bir din savaşının yaşanması için çalışmalar yürütüyor. Amerikalı bağımsız gazeteci Lee Fang’ın bölgedeki çatışmaların Evanjeliklerle bir ilgisi olup olmadığına ilişkin sorusuna ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, ABD’nin bu amaç doğrultusunda para, silah ve tüm yeteneklerini İsrail’e adadığını belirtti. Kongre Üyesi Lauren Boebert ise benzer bir soruya, “Tanrı’yı yüceltmek için yaratılmış iki toplum var. İsrail ve ABD. İkisiyle de gurur duyuyorum ve ikisini de kutsuyorum. Onları savunmak için elimden geleni yapacağım” sözleri ile karşılık verdi.

ARMAGEDDON’A OYNUYORLAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardında Washington’da derin siyasi nüfuza sahip Evanjelik Hristiyanların da etkili olduğu belirtiliyor. Evanjeliklere göre kıyamet, Kudüs’te, Süleyman Mabedi’nin yeniden inşasıyla meydana gelecek olaylar sonucu başlayacak Armageddon Savaşı kopacak. Trump, başkan olmadan önce New York’ta, Evanjelik kadın bir vaiz ile hahamın seçimi kazanması için ettiği dua ritüeline katılmıştı. Trump’ın yanında bulunan Evanjelik Haham Kirt Schneider’ın eliyle Trump’ın yüzünü kapatarak dua ettiği görüntüler çok konuşulmuştu. 2017’nin temmuz ayında ise Evanjelik liderlerin Beyaz Saray’ı ziyaretinde çekilen bir fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafta, Oval Ofis’te kabul edilen Evanjeliklerin Trump’ın omuzlarına ellerini koyarak, oluşturdukları bir çember ile dua seansı düzenledikleri görülüyordu. Oval Ofis’te gerçekleşen Evanjelik ayini, inanç grubunun ABD siyasetine ne denli nüfuz ettiğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı. Trump’ın sağ kolu ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’in koyu bir Evanjelik olduğu biliniyor. Pence’in 2024’deki Başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklaması, Hristiyan topluluğunun ülkede edindiği nüfuza örnek olarak gösteriliyor.







