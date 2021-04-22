​Bu kez ırkçılar kaybetti​: Floyd'un katiline 40 yıl

ABD’nin Minnesota eyaletindeki davada jüri, eski polis memuru Derek Chauvin’i, siyahi George Floyd’un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olmaktan suçlu buldu. Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu.

Eski polis memuru Chauvin mahkeme salonundan kelepçelenerek çıkarıldı.

DÜNYA ABD Başkanı Biden'dan George Floyd açıklaması: Gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir

Kararın okunmasının ardından Chauvin’in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Kararın ardından davanın görüldüğü mahkeme önünde ve Floyd’un geçen yıl hayatını kaybettiği meydanda toplanan yüzlerce gösterici ellerinde Floyd pankartları ile “Adalet yerini buldu” şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin gözyaşlarını tutamadığı, birbirlerine sarılarak kararı kutladıkları görüldü. Jürinin kararından sonra basın toplantısı düzenleyen Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, adaletin yerini bulduğunu belirterek, davayı sabırla takip eden halka teşekkür etti. 29 Mart’tan beri devam eden davada toplam 45 tanık dinlenmiş, savcılık ve savunma makamları önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı. Floyd’un hayatını kaybetmeden önce kameralara yansıyan “Nefes alamıyorum” sözleri ABD’de düzenlenen gösterilerin sloganı olmuştu.

OYNAT 00:57 ABD'de siyahi George Floyd davasında eski polis Chauvin’in suçlu bulunması memnuniyetle karşılandı 46 yaşındaki George Floyd'u tutuklamaya çalışırken dizi ile boynuna baskı yapmak sureti ile Mayıs 2020'de ölümüne sebep olan 45 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin yargılandığı davada ikinci ve üçüncü derecede cinayet ve üçüncü derecede kasıtsız adam öldürmekten dolayı suçlu bulundu. ABD'nin Minnesota eyaletinde dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ülke genelinden olumlu tepkiler geldi. Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri, New York eyaletindeki Times Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi. BiP'te paylaş

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GÜNDÜZ GÖZÜYLE İŞLENEN CİNAYET

Kararın ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden da, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs 2020’de gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle yaşamını kaybetmesine ilişkin, “Floyd’un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir.” değerlendirmesinde bulundu. Floyd’un öldürülmesinin ülkede 1960’lardan bu yana en geniş kapsamlı protestolara yol açtığını belirten Biden, “Floyd’un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir. Bu olay, tüm dünyada sistematik ırkçılığa karşı at gözlüklerinin çıkarılmasına yol açmıştır. Sistematik ırkçılık, ülkemizin ruhunda bir lekedir.” değerlendirmesinde bulundu. Floyd’un ölümünün ardından neredeyse 1 yıl geçtiğine işaret eden Biden, polislerin siyahilere karşı ırkçılığına yönelik Kongrenin artık bir adım atmasının zamanının geldiğini vurguladı.

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