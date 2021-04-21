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Dünya ABD Başkanı Bidendan George Floyd açıklaması Gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan George Floyd açıklaması: Gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir

ABD Başkanı Biden'dan George Floyd açıklaması: Gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir

ABD'nin Minnesota eyaletinde, George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin, üç suçun tamamından suçlu bulunmasının ardından ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidendan George Floyd açıklaması: Gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

GÜNDÜZ GÖZÜYLE İŞLENMİŞ CİNAYET

Floyd'un öldürülmesinin ülkede 1960'lardan bu yana en geniş kapsamlı protestolara yol açtığını belirten Biden, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir. Bu olay, tüm dünyada sistematik ırkçılığa karşı at gözlüklerin çıkarılmasına yol açmıştır. Sistematik ırkçılık, ülkemizin ruhunda bir lekedir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, mahkemenin bugün verdiği kararın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kimse hukukun üstünde değildir. Bugünkü karar, bu mesajı veriyor. Ancak bu yeterli değil. Burada durmamalıyız." mesajını verdi.

Floyd'un ölümünün ardından neredeyse 1 yıl geçtiğine işaret eden Biden, polislerin siyahilere karşı ırkçılığına yönelik Kongrenin artık bir adım atmasının zamanının geldiğini vurguladı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. Dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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ABD'nin Minnesota kentinde Goerge Floyd gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Dünyada ırkçı protestolara neden olan olayın basına yansıyan yeni polis kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan vatandaşlar Floyd'un tepki vermediği, nabzının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Polisin ise öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

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