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Dünya Buça katilleri Donbasta ağır kayıp verdi
AVRUPA

Buça katilleri Donbas’ta ağır kayıp verdi

Ukrayna’nın Buça kentinde sivil katliamı yapmak ve savaş suçu işlemekle suçlanan ‘Buça Kasapları’ adlı tugayın Donbas bölgesinde ağır kayıplar verdiği bildirildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Buça katilleri Donbas’ta ağır kayıp verdi
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Ukrayna’nın Buça kentinde sivil katliamı yapmak ve savaş suçu işlemekle suçlanan ‘Buça Kasapları’ adlı tugayın Donbas bölgesinde ağır kayıplar verdiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, sivillere işkence, infaz ve tecavüzden sorumlu 64. Motorlu Tüfek Tugayı askerleri, geçen ay Belarus’a ve ardından Rusya’ya çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “devlet çıkarlarını savunmadaki kahramanlıklarını” başkanlık kararnamesiyle duyurduğu ve bizzat tebrik ederek onurlandırdığı askerlerin, daha sonra yeniden savaşın en tehlikeli cephelerinden birisi olan Donbas’a gönderildiği bildirildi.

İstihbarat kaynaklarına göre Buça katilleri burada Ukrayna insansız hava araçlarının saldırısına uğrayarak ağır kayıp verdi. Askeri uzmanlar ise Putin’in tugayı ortadan kaldırmak için kasten cepheye gönderdiğini ve böylece Rus güçlerinin işlediği savaş suçlarının birinci derece tanıklarını ortadan kaldırdığını öne sürüyor.

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