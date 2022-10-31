Dünya Burkina Fasoda terör saldırısı 13 asker öldü
AFRİKA

Burkina Faso'da terör saldırısı: 13 asker öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Gourma eyaletine bağlı Natiaboani kasabasında askeri konvoya silahlı bir grup saldırı düzenledi. Saldırıda en 13 asker hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Burkina Fasoda terör saldırısı: 13 asker öldü
Burkina Faso

Ulusal basındaki haberlere göre, Gourma eyaletine bağlı Natiaboani kasabasında askeri konvoya silahlı bir grup saldırı düzenledi. Saldırıda en 13 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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