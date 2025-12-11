Çadırlar sular altında

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin barındığı binlerce çadır, bir kez daha şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı. Yağışlar sabah erken saatlerde etkili olmaya başladı. Yüz binlerce ailenin tek barınağı olan binlerce çadır sular altında kalarak ciddi zarar gördü, bazı çadırlarda su seviyesi 40 santimetreyi aştı. Eşyaları sular altında kalan ve soğuktan korunma imkânlarını da yitiren Filistinliler, yetkililerden acil yardım talebinde bulundu. Gazze'deki hükümet, İsrail'in evlerini yıktığı ya da göçe zorladığı binlerce Filistinlinin bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası toplumun "acil" harekete geçmesini istedi.

ÇIPLAK AYAKLIYLA EŞYALARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Sosyal medyada yayınlanan videolarda çok sayıda kişinin çadırlarını su basması nedeniyle dışarda kaldığı görüldü. Çamur ve selin ortasında çocukların çıplak ayaklarıyla çadırlardan eşyaları kurtarmaya çalıştığı görüntüler yürekleri dağladı. Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hafta sonuna kadar Gazze Şeridi'nde etkili olması beklenen alçak basıncın, çadırların sular altında kalması ve yağmur sularının düzensiz yerleşim bölgelerine dolması gibi muhtemel etkilerinin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

ÇADIRLARI YERİNDEN SÖKEBİLİR

Açıklamada, bir yılı aşkın süredir yıpranmış çadırlarda yaşamaya çalışan 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin maruz kaldığı trajedinin tekrarlanacağı vurgulandı. "Byron" adı verilen bu kutup alçak basıncı nedeniyle sağanak beklendiği; bunun sonucu su taşkınları yaşanacağı ayrıca kuvvetli rüzgarların Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden sökebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca denizde şiddetli dalgaların ve fırtınanın da beklendiği kaydedildi.

İSRAİL MALZEME GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

İsrail'in sınır kapılarını kapattığı, 300 bin çadır ve prefabrik ev dahil yardım ve barınma malzemelerinin girişini engellediği ve alternatif sığınma alanlarının da bulunmadığı Gazze Şeridi'nde, yerinden edilmiş sivillerin olumsuz hava koşullarına maruz bırakılmasından oluşacak risklerden tümüyle Tel Aviv'in sorumlu olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletlere (BM), uluslararası kuruluşlara, ABD Başkanı Donald Trump'a, ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantörlerine, dost ülkelere ve bağışçı kuruluşlara "acil ihtiyaçların sağlanması için ivedilikle harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

İNSANİ FELAKET

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal ise yayımladığı görüntülü mesajda, alçak basıncın etkileri nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket" uyarısında bulundu. Basal, "Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de boğulma vakalarına tanık olacağız ve felaketi gözlerimizle göreceğiz" dedi. Gazze Şeridi'nin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Basal, bölgeye sağlanan yardımların ihtiyaçların büyüklüğüyle kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Mevcut durumun acil bir şekilde uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiğini ifade eden Basal "Vicdanların uyanma zamanı geldi; Gazze halkının yaşadığı acı ve felaketin boyutu artık idrak edilmelidir." diye konuştu. Gazze'deki hükümet, dün bir açıklama yaparak, bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası nedeniyle uluslararası toplumdan "acil harekete geçmesini" istemişti.







